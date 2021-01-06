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Пожар в Клецком районе: дом загорелся, когда в нём находилась хозяйка

06.01.2021 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Клецком районе произошел пожар, есть потерпевшие. В деревне Звонка загорелся одноэтажный деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в Клецком районе: дом загорелся, когда в нём находилась хозяйка

Пострадала хозяйка. Во время пожара 75-летняя женщина находилась в доме. Пенсионерка покинула жилище самостоятельно. С ожогами ее госпитализировали.

Пожар в Клецком районе: дом загорелся, когда в нём находилась хозяйка

В результате пожара уничтожены крыша, потолок, имущество, повреждены стены. Причина аварии выясняется.

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Новости Беларуси. В Клецком районе произошел пожар, есть потерпевшие. В деревне Звонка загорелся одноэтажный деревянный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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