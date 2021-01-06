|
В Минске открылась выставка народного творчества. Что там можно увидеть?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выставка современного народного творчества «Рождественские узоры» проходит в областном центре народного творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь представлены полтысячи творческих работ. Их авторы – около сотни мастеров изо всех регионов страны, многие из которых являются членами союза мастеров народного творчества.
Так, на выставке можно увидеть елку, украшенную игрушками из соломы и лозы, элементы одежды с набивным декором, гончарную, плетеную, бондарную посуду, а также настенные ковры с росписью и аппликацией.
Можно прикоснуться к разным видам старинных белорусских ремесел.
Евгений Сахута, председатель Белорусского союза мастеров народного творчества:
Кстати, некоторые произведения искусства посвящены Рождеству, произведениям белорусской мифологии и народному быту. Посетить выставку можно до 17 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Выставка современного народного творчества «Рождественские узоры» проходит в областном центре народного творчества, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)