ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят

07.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшая елка Минской области находится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят

Голосование за главную новогоднюю красавицу региона было организовано в интернете.

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят

Здесь были фотографии деревьев в дневном и вечернем вариантах. В итоге победила елка на центральной площади Молодечно.

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят

В интернете выбрали лучшую ёлку Минской области. Посмотрите, как она выглядят

На втором месте зеленая красавица из Борисова. На третьем у интернет-пользователей елка из Солигорска.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Лучшая елка Минской области находится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Голосование за главную новогоднюю красавицу региона...
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2020 году на дорогах Минской области пострадали более 80 детей. ГАИ проведёт профилактические мероприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика