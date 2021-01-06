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В 2020 году на дорогах Минской области пострадали более 80 детей. ГАИ проведёт профилактические мероприятия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области проводится комплекс профилактических мероприятий «Безопасный отдых», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотрудники ГАИ разъясняют детям правила поведения на пешеходных переходах и во дворах, а также напоминают о необходимости ношения фликеров. Особенно это актуально во время каникул, потому что у школьников больше свободного времени, а значит, они чаще выходят на улицу и могут оказаться в дороге.
Поэтому еще до начала зимних каникул с ребятами провели профилактические беседы и интересные мероприятия. Инспекторы также активно работают с водителями, еще раз напоминая, что «Ребенок – главный пассажир».
Алексей Красиков, исполняющий обязанности начальника отделения ГАИ Червенского РОВД:
К слову, за 2020 год в Минской области произошло более 80 ДТП с участием детей.
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В 2020 году на дорогах Минской области пострадали более 80 детей. ГАИ проведёт профилактические мероприятия
Новости Беларуси. В Минской области проводится комплекс профилактических мероприятий «Безопасный отдых», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники ГАИ...
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