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Трамп обратился к захватившим здание конгресса сторонникам

07.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трамп обратился к захватившим здание конгресса сторонникам

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  • 6.01.2021, 23:26
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Трамп обратился к захватившим здание конгресса сторонникам

Президент США призвал их к мирному протесту.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к своим сторонникам, начавшим протесты в Вашингтоне и ворвавшимся в здание конгресса. Он призвал их к мирному протесту.

«Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и силы правопорядка. Они работают на благо нашей страны. Пусть протест останется мирным [Stay peaceful]», — написал он.

Сторонники Трампа уже прорвались в зал заседаний Сената, несмотря на попытки заблокировать вход. Вице-президента Майка Пенса эвакуировали из здания, полиция пытается разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа, но они продолжают осаждать Капитолий.

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Президент США призвал их к мирному протесту.
 
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