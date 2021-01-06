Источник материала: Хартия'97

Трамп обратился к захватившим здание конгресса сторонникам 9 6.01.2021, 23:26

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Президент США призвал их к мирному протесту.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к своим сторонникам, начавшим протесты в Вашингтоне и ворвавшимся в здание конгресса. Он призвал их к мирному протесту.

«Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и силы правопорядка. Они работают на благо нашей страны. Пусть протест останется мирным [Stay peaceful]», — написал он.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Сторонники Трампа уже прорвались в зал заседаний Сената, несмотря на попытки заблокировать вход. Вице-президента Майка Пенса эвакуировали из здания, полиция пытается разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа, но они продолжают осаждать Капитолий.

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