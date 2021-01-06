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Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США
Источник материала: Хартия'97
Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США
Вице-президента Пенса эвакуировали из-за здания.
После того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание конгресса, служба безопасности эвакуировала вице-президента Майка Пенса, который должен был председательствовать на заседании по подведению итогов выборов, сообщает
Заседания Сената и Палаты представителей прерваны.
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Вице-президента Пенса эвакуировали из-за здания.
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