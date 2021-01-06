Источник материала: Хартия'97

Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США 18 6.01.2021, 23:08

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Фото: CNN

Вице-президента Пенса эвакуировали из-за здания.

После того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание конгресса, служба безопасности эвакуировала вице-президента Майка Пенса, который должен был председательствовать на заседании по подведению итогов выборов, сообщает NBC .

Заседания Сената и Палаты представителей прерваны.

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