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Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

07.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

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  • 6.01.2021, 23:08
  • 9,282
Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США
Фото: CNN

Вице-президента Пенса эвакуировали из-за здания.

После того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание конгресса, служба безопасности эвакуировала вице-президента Майка Пенса, который должен был председательствовать на заседании по подведению итогов выборов, сообщает NBC.

Заседания Сената и Палаты представителей прерваны.

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Вице-президента Пенса эвакуировали из-за здания.
 
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