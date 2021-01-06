|
В Швеции ищут добровольца для просмотра фильмов на острове
Источник материала: Хартия'97
В Швеции ищут добровольца для просмотра фильмов на острове
Волонтер целыми днями будет смотреть кино в личном кинотеатре.
В Швеции Гетеборгский кинофестиваль объявил о поисках добровольца, который готов изолироваться на неделю на уединенном острове и все свое время посвятить исключительно просмотру кинофильмов, сообщает
Добровольца высадят на острове-маяке Патер Ностер, где тот должен будет посмотреть 60 фильмов из программы фестиваля.
При этом не разрешается брать с собой книги или какие-либо гаджеты. Также одним из условий является то, что волонтер должен провести семь дней один. Кроме просмотра фильмов, от киномана потребуется записывать видеоблоги.
Рядом с маяком расположен вполне комфортабельный дом со спальней, кухней, душевой и туалетом. Смотреть фильмы можно будет в личном кинотеатре.
Желающим провести неделю за просмотром кино следует отправить заявку до 17 января и убедить организаторов, почему именно его следует изолировать на острове-маяке. После отбора анкет жюри устроит онлайн-собеседование.
Волонтер отправится в киноизоляцию 30 января.
Организаторы фестиваля специально придумали сей необычный эксперимент, чтобы обыграть тему изоляции, которая стала актуальной из-за пандемии COVID-19.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтер целыми днями будет смотреть кино в личном кинотеатре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)