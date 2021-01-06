ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Швеции ищут добровольца для просмотра фильмов на острове

07.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Швеции ищут добровольца для просмотра фильмов на острове

3
  • 6.01.2021, 22:54
  • 6,565
В Швеции ищут добровольца для просмотра фильмов на острове
Фото: goteborgfilmfestival.se

Волонтер целыми днями будет смотреть кино в личном кинотеатре.

В Швеции Гетеборгский кинофестиваль объявил о поисках добровольца, который готов изолироваться на неделю на уединенном острове и все свое время посвятить исключительно просмотру кинофильмов, сообщает korrespondent.net.

Добровольца высадят на острове-маяке Патер Ностер, где тот должен будет посмотреть 60 фильмов из программы фестиваля.

При этом не разрешается брать с собой книги или какие-либо гаджеты. Также одним из условий является то, что волонтер должен провести семь дней один. Кроме просмотра фильмов, от киномана потребуется записывать видеоблоги.

Рядом с маяком расположен вполне комфортабельный дом со спальней, кухней, душевой и туалетом. Смотреть фильмы можно будет в личном кинотеатре.

Желающим провести неделю за просмотром кино следует отправить заявку до 17 января и убедить организаторов, почему именно его следует изолировать на острове-маяке. После отбора анкет жюри устроит онлайн-собеседование.

Волонтер отправится в киноизоляцию 30 января.

Организаторы фестиваля специально придумали сей необычный эксперимент, чтобы обыграть тему изоляции, которая стала актуальной из-за пандемии COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтер целыми днями будет смотреть кино в личном кинотеатре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика