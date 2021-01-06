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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исследование: Медиасфера Беларуси весьма уязвима к воздействию России Общая ослабленность национального компонента делает медиасферу Беларуси весьма уязвимой к внешним воздействиям.

Об этом говорится в исследовании «Российское информационное влияние как угроза суверенитету Республике Беларусь», опубликованном вBSBlog «В тумане гибридной войны: природа российского влияния в Беларуси». Автором исследования стал профессор Европейского гуманитарного университетаThinktanks.by приводит выдержки из данной работы.Медиасфера Беларуси представляет собой противоречивое явление: при достаточно высоком уровне технического развития систем коммуникации эффективность их применения весьма низка вследствие тотального государственного контроля над содержанием сообщений. Медиа Беларуси нельзя назвать национальными ни в политическом смысле, ни в ментально-культурном.Общая ослабленность национального компонента делает медиасферу Беларуси весьма уязвимой к внешним воздействиям. Отсутствие в Беларуси полноценного гражданского общества (малейшие попытки формирования которого тщательно разрушались администрацией Лукашенко на протяжении четверти века) создают весьма опасную ситуацию: неспособность властей противостоять внешней экспансии при практическом отсутствии возможности массового гражданского сопротивления. К этому следует добавить «продуктивность» для значительной части населения Беларуси многолетнего воздействия беларуских государственных СМИ, усиленно взращивавших психологические стереотипы единения с «братским» народом.В то же время позиции национально ориентированной части беларуского общества (преимущественно художественной интеллигенции) звучали чрезвычайно слабо ввиду весьма низкого ее представительства в информационном пространстве Беларуси. Цивилизационный раскол по линии «Восток-Запад», являющийся сейчас основным индикатором общественных настроений в Беларуси, превращается в фактор повышенной опасности в условиях столь же объективно зафиксированного общего низкого уровня доверия населения Беларуси к властям страны. В итоге эффективная консолидация населения в целях защиты национального суверенитета представляется весьма маловероятной.В то же время деятельность агентов-пропагандистов «русского мира» хорошо структурирована, консолидирована и четко сориентирована по целям. Как следствие, велика вероятность безнаказанной активизации пророссийских элементов в Беларуси, различных «партий» и НГО. Эта активность может быть поддержана усилиями «пятой колонны» в силовом блоке страны — армии, спецслужбах, в госаппарате. На потенциальную опасность подобного развития событий указал в конце 2019 года первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич .Российские медиа, уже сейчас занимающие в беларуской медиасфере не менее 65% и стремительно наращивающие свои мощности (преимущественно в «новых медиа»), имеют все возможности милитаризировать их в своих стратегических целях. При этом результативность попыток государственных органов Республики Беларусь препятствовать такому ходу событий будут сведены к минимуму по четырем основным причинам: а). низкой эффективности управленческих решений, драматическому разрыву между интересами населения и беларуского государства; б). возрастающей мощи воздействия России, технические и экономические возможности которой несоизмеримы с беларускими; в). малочисленностью и низкой степенью консолидации демократических, национально ориентированных сил; г). соглашательской позиции довольно представительных групп населения, обладающих несомненным влиянием и административными ресурсами (чиновничество, силовые структуры, бизнес).В критический момент эти слои населения станут той самой «пятой колонной», которая изнутри будет действовать в интересах другого государства. Любые запретительные меры госорганов Беларуси по пресечению распространения российской подрывной информации на территории РБ будут блокированы российскими СМИ манипулятивной апелляцией к принципам «демократизма», «свободы слова и самовыражения». Любые попытки населения самоорганизоваться в целях отпора информационной агрессии извне будут просто подавлены комплексом изощренных манипулятивных технологий, которые со значительной долей вероятности приведут к желаемому (для внешних сил) результату: смене конституционного строя Республики Беларусь и даже ее инкорпорации в состав Российской Федерации.События августа-октября 2020 года подтверждают многие из вышеизложенных прогнозов. Отличия лишь в том, что негативные изменения в медиасфере Беларуси происходят гораздо более интенсивно и в более негативном варианте.Во-первых, властями Беларуси заблокированы важнейшие из беларуских общественнополитических ресурсов, способных снабжать население страны объективной информацией о действительном развитии событий .Тем самым «расчищено» поле для беззастенчивой манипуляции общественным сознанием беларусов со стороны российских источников.Во-вторых, по «согласованию» с Москвой на государственном беларуском телевидении разместился специальный «десант» кремлевских пропагандистов, напрямую формирующих важнейшие тематические направления и формы обработки населения Беларуси в соответствии со стратегическими и тактическими задачами «интеграции» двух государств.В-третьих, значительно активизировались специальные ресурсы, созданные для действия в «горячий» период .Все это, вместе взятое, не оставляет сомнений в том, что медийная составляющая выполняет важнейшую функцию «гибридных» действий России в отношении Беларуси.