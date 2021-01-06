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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сивицкий: 2021 год будет годом Беларуси Наступивший 2021 год со всей очевидностью будет годом Беларуси, и это подтверждают прогнозы от ведущих think tanks и private intelligence companies.

Хотя это было очевидно ещё в ушедшем году, когда частная американо-израильская компания Wikistrat провела симуляционную игру по влиянию России на белорусский политический кризис и составила консенсус-прогноз о том, что власть в Беларуси сменится в 2021 году при участии Кремля, пишет политолог Арсений Сивицкий в своемА вот что пишет Stratfor:• Режим Александра Лукашенко будет кое-как удерживать власть в Беларуси, хотя ему, возможно, придется согласиться на реализацию плана транзита власти, чтобы заручиться поддержкой Москвы.• В свете того, что у Лукашенко снизился авторитет у себя дома, Россия будет избегать слишком тесных связей с ним.• Кремль будет и дальше отказываться от политики экономического субсидирования Лукашенко, предоставляя лишь ограниченные ресурсы с целью предотвращения полного коллапса, пока он, наконец, не запустит план транзита власти.• Лукашенко попытается максимально затянуть этот процесс в надежде остаться у власти, но в конечном итоге он отступит, хотя, возможно, это произойдёт не в течение ближайших месяцев.• План транзита власти, скорее всего, будет включать в себя в основном символические конституционные реформы, кульминацией которых станет уход Лукашенко с поста президента, возможно, в пользу другой должности, например спикера парламента. Потенциальные преемники, скорее всего, будут более склонны к политической и экономической интеграции с Россией в соответствии с пожеланиями Москвы.• Протесты в Беларуси уменьшатся зимой, но продолжатся весной, поскольку экономика страны находится в состоянии стагнации. Люди и компании, особенно из сектора информационных технологий, будут продолжать мигрировать в соседние страны, выступая в качестве клапана сброса давления инакомыслия для режима, но также лишая страну отчаянно необходимых налоговых поступлений.• Лидер оппозиции Светлана Тихановская будет и дальше получать признание и поддержку со стороны западных лидеров, которые будут неуклонно усиливать санкции в отношении белорусских чиновников и экономики страны по мере того, как кризис нарастает.• Поскольку Кремль не потерпит прихода к власти оппозиции без тщательно согласованного соглашения о разделе власти, Беларусь в обозримом будущем станет еще одним источником трений в отношениях России с Европой и США.• Политический кризис в Беларуси попадёт в список общих с Россией неотложных проблем новой администрации Байдена.От себя добавим, что хотя Кремль делает только первые шаги с новой администрацией по налаживанию back channels для обсуждения условий "новой перезагрузки", белорусский вопрос наряду со стратегической стабильностью (продление СНВ-3) и кибербезопасностью (пакт о взаимном ненападении) автоматически попадает в центр её повестки.Администрации Байдена заинтересована в уводе внимания от скандалов на украинском направлении, включая обвинения в коррупции против Хантера Байдена. К тому же для Вашингтона белорусский политический кризис представляет возможность продекларировать возвращение к внешней политике, основанной на ценностях.В Вашингтоне понимают, что решение белорусского политического кризиса невозможно без диалога с Кремлем, в противном случае в центре Европы вспыхнет ещё один очаг напряженности. Более того, реальные (силовые) инструменты влияния на ситуацию в Беларуси имеются только у Москвы.Поэтому не исключено, что первые контуры американо-российской сделки по Беларуси проявятся уже после визита Светланы Тихановской в Вашингтон для участия в инаугурации Джозефа Байдена и переговоров с его администрацией в третьей декаде января. На общем подходе России и Запада к белорусскому политичемкому кризису настаивают и другие оппозиционные центры, включая Народное антикризисное управление.