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Задержания на протестах в Минске

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси более сотни осужденных по политическим делам Более ста человек были осуждены в Беларуси в 2020 году по политическим мотивам, сообщили в правозащитном центре "Весна".

В Беларуси с начала избирательной кампании в 2020 году более ста человек были осуждены по уголовным делам, имеющим политически мотивированный характер, передаетсо ссылкой на правозащитный центр "Весна"."По сведениям, которые удалось собрать, к концу 2020 года было вынесено как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, которые происходили во время и после президентских выборов", - сообщает организация. На ее сайте указано, что общее число уголовных дел, заведенных в Беларуси с начала избирательной кампании против участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании,достигает 900. 166 человек из этого списка правозащитники признали политическими заключенными.Самые распространенные статьи Уголовного кодекса РБ, по которым возбуждаются дела, это - статьи о массовых беспорядках, организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел и уклонение от уплаты налогов.Кроме того, в связи с протестами после президентских выборов в стране было возбуждено несколько дел по статьям о клевете, хулиганстве и другим статьям УК РБ.