В США сторонники Трампа прорвались в Капитолий, один протестующий мертв. В Вашингтоне ввели комендантский час

Источник материала: Onliner Сегодня в США состоялись очередные выборы — на этот раз в сенат. В итоге голосования места в сенате поделились поровну между демократами и республиканцами: каждых оказалось по 50. Последнее слово при принятии решений в таком случае остается за вице-президентом-демократом Камала Харрис. Расклад, при котором Белый дом и Конгресс окажется в руках демократов, не понравился сторонникам Дональда Трампа. Они вышли с протестом к зданию Капитолия, где в это время депутаты подводили итоги выборов, а через некоторое время уже оказались внутри здания. Рассказываем обо всем в режиме онлайн.

Итак, о том, что Трамп отказывается принимать свое поражение на выборах, сегодня мы уже писали . Он в очередной раз поделился с подписчиками в Twitter, что считает результаты выборов подтасованными. Правда, теперь речь шла о сенате. Трамп даже призвал вице-президента Пенса «проявить мужество и воспрепятствовать утверждению» результатов. Правда, сам Пенс от предложения отказался.

А вот сторонники Трампа начали стекаться в центр Вашингтона с самого утра, чтобы послушать речь президента. Во время митинга он отметил, что никогда не признает поражение на выборах, затем заявил, что считает себя победителем, и сказал, что голоса его избирателей должны быть услышаны. Он обратился к толпе и призвал своих сторонников протестовать. Те не стали долго ждать.













Протестующие двинулись в сторону Капитолия и попытались прорваться внутрь. Полиция использовала слезоточивый газ, но это сдержать толпу не помогло. Люди прорвались за ограждение и осадили здание, где конгрессмены пытались утвердить победу Байдена. Совместное заседание сената и палаты представителей было приостановлено.

В итоге внутри здания Конгресса США началась драка протестующих с полицией, а мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

Затем протестующие пробрались в зал заседаний сената, также появилась информация о стрельбе внутри зала заседаний.





Мэр Вашингтона запросила к Капитолию Национальную гвардию, а СМИ сообщили о первом раненом. Ей стала одна из протестующих.

The Guardian сообщает , что девушка находится в критическом состоянии.

Graphic video: A person covered in blood is rolled out of the Capitol on a stretcher pic.twitter.com/z09BHbskRh — The Daily Wire (@realDailyWire) January 6, 2021

The New York Times отмечает, что 200 солдат Нацгвардии Вирджинии направляются в Вашингтон. По информации Washington Post, будут задействованы все 1100 бойцов Нацгвардии Вашингтона.

Немного позже телеканал NBC сообщил, что возле Капитолия было обнаружено взрывное устройство. Как сообщает New York Times, взрывное устройство также было обнаружено в штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне, оно обезврежено.

К реакции на происходящее подключился Байден, он выступает в прямом эфире. Байден сказал, что события у стен Капитолия граничат с мятежом, и заявил, что это должно немедленно прекратиться. Он призвал Трампа потребовать прекращения беспорядков в Вашингтоне.

Трамп все-таки выступил с обращением к сторонникам. Он призывает их оставить Капитолий и разойтись.

— Я понимаю вашу боль: у нас прошли выборы, которые были украдены. Это знают все, особенно вторая сторона. Но сейчас мы должны пойти домой, мы должны сохранить мир: мы не хотим, чтобы кто-то был ранен, — сказал Трамп.

Отметим, что Twitter запретил ретвиты записи Трампа с видеообращением в связи с происходящим в Вашингтоне из-за «риска насилия».

В CNN сообщают, что одно взрывное устройство найдено в здании Национального комитета Республиканской партии, а одно — в комплексе зданий Капитолия. А по информации NBC News, как минимум 5 человек доставлены в больницу после штурма Капитолия.

В свою очередь член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит документы для импичмента Трампу.

Американские сенаторы планируют продолжить утверждение итогов выборов президента в безопасном месте, сообщает телеканал CNN. Также известно, что полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия, зал сената очищен, демонстрантов выводят из Капитолия.

А вот видео, на котором видно, как протестующие нападают на съемочную группу.

CNN передает, что высокопоставленных членов Конгресса США эвакуируют на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне. В то же время появляются сообщения, что полиция оттеснила протестующих от Капитолия с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Также NBC сообщает , что женщина, раненная из огнестрельного оружия при захвате Капитолия, умерла.

(будет дополнено)