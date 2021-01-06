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Жыве адвечна! Белорусы снова на марше - через день после жестоких задержаний

07.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

5 января во время судебных маршей в Минске было задержано несколько человек. Вечером 6 января люди выходят на дворовые акции по Минску.

Жыве адвечна! Белорусы снова на марше - через день после жестоких задержаний
Таким образом, они проявляют солидарность с задержанными накануне, 5 января. Первая женская акция 2021 года с бело-красно-белыми зонтами также прошла во второй половине дня.

Особенно много людей вышло на улицы Беда, и туда пришли чекисты.
 
Теги: Минск
 
 
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5 января во время судебных маршей в Минске было задержано несколько человек. Вечером 6 января люди выходят на дворовые акции по Минску.
 
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