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Жыве адвечна! Белорусы снова на марше - через день после жестоких задержаний
Источник материала: Партизан
5 января во время судебных маршей в Минске было задержано несколько человек. Вечером 6 января люди выходят на дворовые акции по Минску.
Таким образом, они проявляют солидарность с задержанными накануне, 5 января. Первая женская акция 2021 года с бело-красно-белыми зонтами также прошла во второй половине дня.
Особенно много людей вышло на улицы Беда, и туда пришли чекисты.
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5 января во время судебных маршей в Минске было задержано несколько человек. Вечером 6 января люди выходят на дворовые акции по Минску.
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