Беларусь идёт по “казахстанскому сценарию” транзита власти?

Как Нурсултан Назарбаев, который пробыл президентом почти 30 лет, внезапно ушёл в отставку, но де-факто продолжает управлять страной, занимая ряд ключевых должностей.





В президентском кресле Назарбаева заменил спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Аналогичную должность при Лукашенко занимает Наталья Кочанова, в чьей верности действующему руководителю Беларуси сомневаться не приходится.





расспросило главного редактора казахстанского интернет-журнала Vласть Вячеслава Абрамова и политолога Адиля Нурмакова. А значит, узнав, как проходил транзит власти в Казахстане и как всё устроено там сейчас, мы можем заглянуть в возможное будущее Беларуси. О том, как Назарбаев и его преемник Токаев делят роли в политической жизни восточной страны, и о параллелях с белорусский ситуацией Еврорадиоглавного редактора казахстанского интернет-журнала Vластьи политолога





- Отставка Назарбаева стала неожиданностью?





Абрамов: “Все понимали, что срок подходит и, как и в вашем [белорусском. — Еврорадио] случае, человек очень сильно пересидел: почти 30 лет без одного месяца. Уже даже по возрасту подходит момент, когда нужно принимать какое-то решение. Таким ускоряющим моментом был пример Узбекистана соседнего, где руководитель страны Каримов, находившийся у власти тоже почти 30 лет, скончался, оставаясь президентом. И это был не до конца проработанный сценарий передачи власти.





С другой стороны, это было неожиданно, потому что никто из близкого окружения Назарбаева, которое очевидно знало об транзите власти, никак не открыл эти данные журналистам. День отставки Назарбаева — это стало шоком для нации в целом, потому что в течении долгих лет, как и в Беларуси, речь шла о том, что в стране нет альтернативы. Оказалось, что есть”.





Нурмаков: “Разговоры о транзите шли в течение последних лет 20. Вообще политическая жизнь Казахстана очень непублична, поэтому большинство комментариев и прогнозов строится на слухах, которые доносятся из властных или околовластных кругов. Время от времени эти слухи появлялись. Понятно было, что Назарбаев планировал отход.





Предпринимались различные меры для обеспечения этого транзита: это и перестановки во власти, и масштабное усиление спецслужб, которое произошло за последние года три. Не могу сказать, что это было ожидаемо. Но не было сюрпризом, что этот день всё-таки настал”.





- Какие перед отставкой Назарбаева были настроения в обществе по отношению к нему?





“В этот момент было много критики в адрес власти. Возможно, она не была адресована непосредственно Назарбаеву, а скорее — всей системе, которая была выстроена Назарбаевым за десятилетия его нахождения у власти, — вспоминает Абрамов. — Это был кризисный в политическом плане момент для Казахстана, но каких-то рейтингов доверия к Назарбаеву или к правительству в целом в Казахстане нет, которым мы бы могли доверять”.





“Никаких объективных данных [о рейтинге Назарбаева] у нас нет, — поддерживает Нурмаков. — Понятно, что Назарбаев пользуется, скажем так, лояльностью значительной части общества. Но также понятно, что в последние годы росла усталость от отсутствия реформ, от бесконечного застоя, в котором ещё и процветает коррупция, от неэффективности госаппарата. Очень большая критически настроенная группа становилась больше”.





- Как отреагировало общество на “уход” Назарбаева?





“После отставки последовали протесты молодёжи, которые вызвали огромную волну поддержки в обществе: люди соглашались, что стране нужны перемены, а Токаев — это продолжение функций Назарбаева. В день выборов были очень масштабные протесты: задержаны около четырёх тысяч человек по всей стране, что очень много для Казахстана, где люди не очень привыкли протестовать”, — рассказывает Абрамов.

9 июня 2019 года Токаев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96% голосов.

“Выборы Токаева в целом прошли под знаком активизации протеста. После того как он был объявлен победителем, одним из первых его действий стали попытки приглушить эти протесты созданием каких-то советов национального доверия, объявления, что он готов к реформам, в том числе политическим. Однако я бы не сказал, что в реальности что-то изменилось за эти полтора года, и, конечно, Казахстан не достиг каких-то серьёзных изменений политических”, — продолжает Абрамов.





“В Казахстане не было свободных и справедливых выборов ни разу. Исключение только выборы первого независимого парламента Казахстана [сразу после развала СССР. — Еврорадио], — подхватывает Нурмаков. — Не могу сказать, что на честных выборах Токаев бы проиграл. Избирательная система — понятие, которое шире, чем просто выборы. В ней очень много фильтров, которые не позволяют, чтобы в выборах участвовал кто-то непредсказуемый. Например, Тихановскую у нас просто бы не зарегистрировали”.

Не президент, а Лидер нации… и много кто ещё

- Чем сейчас занимается Нурсултан Назарбаев?





Абрамов: “У него сразу несколько должностей. Он член Конституционного совета — органа, который рассматривает законодательные акты на соответствие Конституции. Он председатель Совета безопасности, а это значит, что без его согласия не могут быть назначены ни одни руководители в стране, в том числе руководители силовых органов, министры — это прописано в законодательстве: все эти назначения должны быть согласованы с председателем Совета безопасности, а он является его пожизненным председателем. Помимо этого, он является пожизненным сенатором. А ещё есть статус “Лидера нации”, и это не просто титул, а набор полномочий, закреплённых в законе: он не может быть привлечён к уголовной ответственности, он получает государственные довольствия. До момента, пока Назарбаев будет жив, он будет обладать функционалом, который ограничивает власть президента (Токаев это будет или кто-то после него).





Очевидно, что есть желание показывать [со стороны властей. — Еврорадио], что страной управляет Токаев, президент в стране один, вмешательства нет. Но по самым разным признакам, в том числе и по законам, мы понимаем, что в реальности все рычаги управления по-прежнему находятся в руках Назарбаева”.





- Можно ли Токаева назвать марионеткой Назарбаева?





Нурмаков: “Я бы сказал, что Токаев — не до конца первый человек в Казахстане, и это его конституционный статус. Пока жив первый президент, то действующий президент не может считаться первым лицом государства”.





- За время президентства Токаева было ли им принято какое-то решение, что шло вразрез с интересами Назарбаева?





Нурмаков: “Затрудняюсь ответить. Вряд ли”.

Лукашенко хотел бы такой сценарий и, вероятно, попробует его реализовать

Белорусский политический аналитик Артём Шрайбман признаётся, что больше верит в начало “казахстанского сценария” в Беларуси, чем в его окончательную реализацию.





Шрайбман: “Лукашенко хотел бы такой сценарий, и он, вероятно, попробует его реализовать, создав для себя некую должность — почётную, но важную. Однако отличия в том, что Казахстан не был в той ситуации кризиса, в которой находится Беларусь. И соответственно, удержать ситуацию стабильной Назарбаеву гораздо проще, не имея тех вызовов, которые есть у Лукашенко, не имея тех проблем с легитимностью, которые есть у Лукашенко





Мне кажется, что система разбалансируется намного быстрее, потому что и протесты, скорее всего, продолжатся, и в элитах будет быстрее раскол, потому что у преемника индивидуального или коллективного будет намного больше стимулов выйти из-под контроля, чем у Токаева”.





- Какие инструменты будет использовать Лукашенко для возможной попытки реализовать такой сценарий?





“Это будет правовой инструмент — наверняка референдум, принятие новой Конституции. Институционально это будет либо Совет безопасности, либо это самое белорусское народное собрание, либо придумают что-то новое”.





- У Лукашенко уже есть на примете будущий “Токаев”?





“Выбирать его будут безусловно из номенклатуры. У меня нет данных о том, чтобы он [Лукашенко. — Еврорадио] определился с тем, кого он хочет там видеть. Возможно, это будет кто-то из руководства правительства, кто-то из губернаторского состава имеет неплохие шансы, из высших силовиков — вот такой пул людей. Вряд ли он назначит туда какого-то абсолютного “ястреба-генерала”, потому что это вряд ли успокоит ситуацию. С другой стороны, ждать чистого либерала-экономиста не стоит, потому что он не будет ему доверять. Будет искать кого-то посередине”.