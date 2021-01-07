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«Юность» победила «Шахтёр» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

07.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Матч с приставкой «супер» был сыгран в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лицом к лицу сошлись два лидера – «Шахтер» и «Юность».

«Юность» победила «Шахтёр» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

В турнирной таблице клубы разделял всего один балл, выше были «горняки». При этом у минчан один поединок в запасе. Интересная деталь: оппоненты добывали победы только дома. Но именно для хозяев нынешнее противостояние началось неудачно: «Юность» забросила на 12-й минуте, а затем и в дебюте второго отрезка. Вообще, именно гости смотрелись предпочтительнее.

«Юность» победила «Шахтёр» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Результат матча выше. Экстралига А продолжится в субботу, 9 января.

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Новости Беларуси. Матч с приставкой «супер» был сыгран в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лицом к лицу сошлись два лидера –...
 
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