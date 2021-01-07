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Каждому ребёнку – призы. В Минске завершился турнир по баскетболу среди ребят до 9 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Серьезный старт для юных баскетболистов. В Минске завершился турнир среди ребят до 9 лет. На протяжении двух дней на паркете соревновались команды из Гродно, Гомеля, Минска и Могилева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для многих мальчишек это первые серьезные соревнования в жизни, поэтому организаторы постарались сделать их особенными и действительно праздничными. Каждому ребенку подарили баскетбольную форму и памятные призы. Тренеры команд отмечают, что для них это хорошая возможность проверить ребят в конкурентной среде, а сами мальчишки просто рады по-спортивному и с пользой провести зимние каникулы.
Женя, призер турнира:
В финальном поединке сошлись ребята детско-юношеской школы «Цмоки» и БКМ. Маленькие «драконы» со старта показали отличную игру и легко победили соперников. Бронзовые награды у Детской баскетбольной академии.
Алексей Селеня, главный тренер БК «Цмокі-Мінск 2011»:
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Новости Беларуси. Серьезный старт для юных баскетболистов. В Минске завершился турнир среди ребят до 9 лет. На протяжении двух дней на паркете соревновались...
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