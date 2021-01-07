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Каждому ребёнку – призы. В Минске завершился турнир по баскетболу среди ребят до 9 лет

07.01.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Серьезный старт для юных баскетболистов. В Минске завершился турнир среди ребят до 9 лет. На протяжении двух дней на паркете соревновались команды из Гродно, Гомеля, Минска и Могилева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Каждому ребёнку – призы. В Минске завершился турнир по баскетболу среди ребят до 9 лет

Для многих мальчишек это первые серьезные соревнования в жизни, поэтому организаторы постарались сделать их особенными и действительно праздничными. Каждому ребенку подарили баскетбольную форму и памятные призы. Тренеры команд отмечают, что для них это хорошая возможность проверить ребят в конкурентной среде, а сами мальчишки просто рады по-спортивному и с пользой провести зимние каникулы.

Каждому ребёнку – призы. В Минске завершился турнир по баскетболу среди ребят до 9 лет

Женя, призер турнира:
Первый раз участвуя, я участвовал в турнирах «три на три». В этом турнире я первый раз занял третье место, мне это очень понравилось. Я доволен. Я, конечно, немного забивал, но все-таки я отдавал хорошие передачи под кольцо, и моя команда очень хорошо забивала.

В финальном поединке сошлись ребята детско-юношеской школы «Цмоки» и БКМ. Маленькие «драконы» со старта показали отличную игру и легко победили соперников. Бронзовые награды у Детской баскетбольной академии.

Каждому ребёнку – призы. В Минске завершился турнир по баскетболу среди ребят до 9 лет

Алексей Селеня, главный тренер БК «Цмокі-Мінск 2011»:
В чем секрет успеха? В нашей спортшколе отличные условия для занятий мальчишек. И нам удалось собрать на этот турнир прямо сборную из четырех команд. Именно поэтому здесь сильнейшие ребята представлены, и они показывают такую хорошую и качественную игру. Я очень доволен каждым мальчишкой, показывают себя, стараются. И они здорово спрогрессировали. Сегодня всего лишь второй день, четвертая игра, а я вижу большие изменения в их взаимодействии. В некоторых моментах мне уже не нужно даже подсказывать, они сами коммуницируют между собой.

Люди в материале: Алексей Селеня

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Серьезный старт для юных баскетболистов. В Минске завершился турнир среди ребят до 9 лет. На протяжении двух дней на паркете соревновались...
 
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