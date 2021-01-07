Протесты в США: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Конгресс США приостановил дебаты по результатам президентских выборов в связи с прорывом демонстрантами кордонов полиции. Об этом сообщают американские СМИ.

Вышедшие на акцию протеста демонстранты ворвались в здание Капитолия, а после этого – в зал Сената.

Как сообщается, полицейские применили слезоточивый газ. По информации корреспондента РИА «Новости», в ходе столкновений пострадали несколько человек.

Как минимум один протестующий получил огнестрельное ранение в грудь – девушка госпитализирована. Из-за беспорядков в Вашингтоне введен комендантский час.

Джо Байден назвал происходящее мятежом. А Дональд Трамп выступил с обращением, в котором призвал всех разойтись по домам. Напомним, ранее действующий президент США просил сторонников выйти на акцию протеста – он уверен, что выборы были сфальсифицированы.

Фото Sputnik / Артур Габдрахманов

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