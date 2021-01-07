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Нагрудный знак отличия «За труд во имя жизни» учредили в Беларуси. Им будут награждать медиков

07.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нагрудный знак отличия «За труд во имя жизни» учредили в Беларуси. Им будут награждать медиков

В Беларуси появилась новая награда, которую будут присуждать медикам за вклад в борьбе с COVID-19. Нагрудный знак отличия «За труд во имя жизни» учредил Белорусский профсоюз работников здравоохранения.

Эту награду смогут получить работники, сохраняющие верность своей профессии и следующие высокому призванию медицинского работника, которые самоотверженно работают, прилагая все усилия для победы в борьбе с COVID-19.

Положение о нагрудном знаке и его эскиз утверждены 6 января этого года.

Фото 1prof.by


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В Беларуси появилась новая награда, которую будут присуждать медикам за вклад в борьбе с COVID-19. Нагрудный знак отличия «За труд во имя жизни» учредил Белорусский...
 
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