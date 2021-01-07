|
Нагрудный знак отличия «За труд во имя жизни» учредили в Беларуси. Им будут награждать медиков
Источник материала: ОНТ
В Беларуси появилась новая награда, которую будут присуждать медикам за вклад в борьбе с COVID-19. Нагрудный знак отличия «За труд во имя жизни»
Эту награду смогут получить работники, сохраняющие верность своей профессии и следующие высокому призванию медицинского работника, которые самоотверженно работают, прилагая все усилия для победы в борьбе с COVID-19.
Положение о нагрудном знаке и его эскиз утверждены 6 января этого года.
Фото 1prof.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси появилась новая награда, которую будут присуждать медикам за вклад в борьбе с COVID-19. Нагрудный знак отличия «За труд во имя жизни» учредил Белорусский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)