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Лукашенко подписал распоряжение о поддержке одаренных учащихся и студентов

07.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал распоряжение о поддержке одаренных учащихся и студентов

Александр Лукашенко подписал распоряжение, утверждающее решение совета президентского спецфонда о соцподдержке одаренных учащихся и студентов. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства, пишет БЕЛТА.

Стипендии от Президента получат 182 студента и курсанта учреждений высшего образования. Денежные премии и стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда получили 8 победителей международных олимпиад и конкурса.

Также денежные премии получили 8 победителей международного чемпионата и 815 победителей республиканских конкурсов и олимпиад. Помимо этого выданы награды в виде премий 119 педагогическим работникам, которые внесли свой посильный вклад в развитие способностей одаренных ребят.

Фото pixabay

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Александр Лукашенко подписал распоряжение, утверждающее решение совета президентского спецфонда о соцподдержке одаренных учащихся и студентов. Об этом сообщили...
 
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