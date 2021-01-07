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Лукашенко подписал распоряжение о поддержке одаренных учащихся и студентов
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал распоряжение, утверждающее решение совета президентского спецфонда о соцподдержке одаренных учащихся и студентов. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства,
Стипендии от Президента получат 182 студента и курсанта учреждений высшего образования. Денежные премии и стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда получили 8 победителей международных олимпиад и конкурса.
Также денежные премии получили 8 победителей международного чемпионата и 815 победителей республиканских конкурсов и олимпиад. Помимо этого выданы награды в виде премий 119 педагогическим работникам, которые внесли свой посильный вклад в развитие способностей одаренных ребят.
Фото pixabay
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Александр Лукашенко подписал распоряжение, утверждающее решение совета президентского спецфонда о соцподдержке одаренных учащихся и студентов. Об этом сообщили...
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