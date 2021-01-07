Акция «Наши дети»: представительницы Белорусского союза женщин приехали с подарками в Петриковское спецучилище

Источник материала: ОНТ

Новогодние и рождественские праздники – время зимней сказки и настоящих чудес. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает объединять всю страну. Представительницы Белорусского союза женщин приехали с подарками в Петриковское училище легкой промышленности закрытого типа.

Это не обычное учебное заведение – под присмотром специалистов здесь учатся и живут девочки-подростки, которые совершили преступление. Направляют сюда только по решению суда, условия более строгие, чем в школах-интернатах. К примеру, выходить за территорию подопечным запрещено. В светлый праздник Рождества, когда всё вокруг наполняется волшебством, они загадывают желания и мечтают начать жизнь с чистого листа.

В Петриковском спецучилище сейчас 26 девочек. Воспитанницы осваивают швейное ремесло, многие уже с дипломом и профессией.





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