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Акция «Наши дети»: представительницы Белорусского союза женщин приехали с подарками в Петриковское спецучилище
Источник материала: ОНТ
Новогодние и рождественские праздники – время зимней сказки и настоящих чудес. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает объединять всю страну. Представительницы Белорусского союза женщин приехали с подарками в Петриковское училище легкой промышленности закрытого типа.
Это не обычное учебное заведение – под присмотром специалистов здесь учатся и живут девочки-подростки, которые совершили преступление. Направляют сюда только по решению суда, условия более строгие, чем в школах-интернатах. К примеру, выходить за территорию подопечным запрещено. В светлый праздник Рождества, когда всё вокруг наполняется волшебством, они загадывают желания и мечтают начать жизнь с чистого листа.
В Петриковском спецучилище сейчас 26 девочек. Воспитанницы осваивают швейное ремесло, многие уже с дипломом и профессией.
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Акция «Наши дети»: представительницы Белорусского союза женщин приехали с подарками в Петриковское спецучилище
Новогодние и рождественские праздники – время зимней сказки и настоящих чудес. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает объединять всю страну....
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