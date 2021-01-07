Два главных признака, что мандарин спелый и сладкий. Выбираем правильно!

Источник материала: ОНТ

Мандарин – вкусный и полезный фрукт. Без него сложно представить себе Новый год, с детства этот праздник ассоциируется у нас с запахом спелых мандаринов. Главное – знать, как правильно их выбирать.

Первое, что полезно сделать при выборе мандарина, внимательно его осмотреть. Спелый и сочный плод имеет равномерный окрас и должен быть без повреждений кожуры и вмятин.

Второй признак удачного плода – эластичная кожура и приятный аромат. Мандарин не должен быть слишком мягким или слишком сухим на ощупь. Зелёные веточки тоже не являются показателем свежести и сладости, а вот цвет кожуры имеет значение. Чем светлее, тем кислее фрукт.

Спелые плоды стоит хранить в холодильнике, предварительно достав из пакета. Перед употреблением любые фрукты следует мыть в теплой воде с мылом, так как перед транспортировкой их обрабатывают соединениями серы, а тару обрабатывают антисептиком.





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