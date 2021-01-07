«Дакар-2021»: Алексей Вишневский занял 3 место на 4-м этапе

Источник материала: ОНТ

По-разному для белорусских гонщиков «МАЗ-Спортавто» сложился 4-й этап ралли-рейда «Дакар-2021».

Алексей Вишневский занял 3 место. Всего 14 секунд белорус уступил россиянину Дмитрию Сотникову. Вторым финишировал еще один пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Андрей Каргинов. В генеральной классификации Вишневский – 9 место. А вот Сергей Вязович, занимавший в общем зачете 2-ю позицию, практически лишился шансов на продолжение борьбы за подиум. МАЗ Вязовича столкнулся с серьезными техническими проблемами и к этому моменту до финиша не добрался.

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