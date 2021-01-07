|
Спасо-Вознесенский храм в Копыле отмечает день рождения 7 января
Источник материала: ОНТ
Духовной столицей страны в Год народного единства станет Копыль. В День белорусской письменности сюда прибудет Благодатный огонь из иерусалимского Храма Гроба Господня. А в это Рождество Христово в городе отмечают день рождения своего храма. «Маяк веры» видно со всех дорог.
Выше Спасо-Вознесенского храма в Копыле только небо – и так уже 155 лет. Сегодня святыне в форме креста вернули прежний облик. Даже кровля зелёная – по «Описаниям...» XX века. Под куполом – окна, через которые можно заглянуть вглубь. Смешанная кладка.
В центре храма сегодня – современный образ «Рождество Христово». Эта же композиция и в иконостасе. Самый «намоленный» лик – Николая Чудотворца. 1908 год. Священный объект христианской культуры реставрировали. Теперь – в резном окладе.
Среди благотворителей копыльской церкви упоминают Эдварда Войниловича. Это он подарил Минску всем известный костёл Святых Сымона и Алены, а сюда передал напрестольный серебряный крест. Реликвия утеряна почти 100 лет назад.
От прежнего убранства ничего не осталось. Храм закрывали дважды: в 1937 и 1961 годах. Спасо-Вознесенский – «трижды рождённый». Это уникальный пример, когда церковь и светский институт взаимосвязаны друг с другом. Таможня давала добро.
Иконы из музейного собрания. «Двунадесятым праздникам» больше века. Тысячелетний Копыль стоит на 107 «горках». Самую высокую можно назвать, по аналогии с иерусалимской, «Храмовой». Здесь и церковь, и костёл. Вот оно – единство.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Духовной столицей страны в Год народного единства станет Копыль. В День белорусской письменности сюда прибудет Благодатный огонь из иерусалимского Храма Гроба...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)