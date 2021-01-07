Спасо-Вознесенский храм в Копыле отмечает день рождения 7 января

Источник материала: ОНТ

Духовной столицей страны в Год народного единства станет Копыль. В День белорусской письменности сюда прибудет Благодатный огонь из иерусалимского Храма Гроба Господня. А в это Рождество Христово в городе отмечают день рождения своего храма. «Маяк веры» видно со всех дорог.





Выше Спасо-Вознесенского храма в Копыле только небо – и так уже 155 лет. Сегодня святыне в форме креста вернули прежний облик. Даже кровля зелёная – по «Описаниям...» XX века. Под куполом – окна, через которые можно заглянуть вглубь. Смешанная кладка.

Протоирей Сергий Чарный, благочинный церквей Копыльского округа: «Богослужения совершаются, милостью Божией собираются сюда люди. Это самое главное, что возобновилась молитва в храме. А стены многое пережили. Планируем построить воскресную школу, библиотеку устроить и трапезную. Хотелось бы пожелать, чтобы Господь благословил этот год, чтобы люди забыли обиды, чтобы воцарился мир на нашей земле, чтобы каждый человек нёс друг другу добро».

В центре храма сегодня – современный образ «Рождество Христово». Эта же композиция и в иконостасе. Самый «намоленный» лик – Николая Чудотворца. 1908 год. Священный объект христианской культуры реставрировали. Теперь – в резном окладе.

Среди благотворителей копыльской церкви упоминают Эдварда Войниловича. Это он подарил Минску всем известный костёл Святых Сымона и Алены, а сюда передал напрестольный серебряный крест. Реликвия утеряна почти 100 лет назад.

От прежнего убранства ничего не осталось. Храм закрывали дважды: в 1937 и 1961 годах. Спасо-Вознесенский – «трижды рождённый». Это уникальный пример, когда церковь и светский институт взаимосвязаны друг с другом. Таможня давала добро.

Валентина Шуракова, директор Копыльского краеведческого музея: «Музей для всех церквей Копыльского благочиния привёз иконы. Иконы XIX века, иконы XX века. В том числе и для Спасо-Вознесенского храма, сегодня посмотрела, было привезено около 20 икон. Чтобы они служили духовному воспитанию».

Иконы из музейного собрания. «Двунадесятым праздникам» больше века. Тысячелетний Копыль стоит на 107 «горках». Самую высокую можно назвать, по аналогии с иерусалимской, «Храмовой». Здесь и церковь, и костёл. Вот оно – единство.

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