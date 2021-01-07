Старинные обычаи, песни и сценки: как в деревне Махово Могилевской области проходят Коляды

Источник материала: ОНТ

В Рождество на улице можно увидеть непривычную компанию. Соблюдая старинные обычаи, люди водят козу и медведя, а во главе шествия – обязательно Вифлеемская звезда – символ рождения Христа. Шумных и весёлых колядовщиков встречают угощениями, а они желают хозяевам доброго года.





Именно так на Коляды козу и нужно задабривать. Ведь она – символ достатка и плодородия, обязательный участник Рождественских гуляний. Её роль сегодня исполняет Артём Климовцов. Несмотря на юный возраст, чувствует всю важность происходящего – это же обычаи предков.

Таким же «дружным коллективом» ряженых колядовали и наши предки. Подобные традиции уже мало где сохранились, но в агрогородке Махово их поддерживают: шьют костюмы, пишут сценарии, чтобы праздновали все поколения.

Такие шумные компании стороной не обходят. Наоборот, чем дальше, тем больше к колядующим присоединяется людей. Песни, символичные сценки, добрые пожелания – в святые вечера улицы полны веселья.

Готовятся к такому «шоу» не только колядовщики, но и хозяева. Людмила Худочёнок напекла блинов и мясо поставила в печь. Так приветствовали ряженых гостей ещё наши предки. Как встретишь и угостишь, таким будет и весь год.

Несколько часов колядования – и мешки полны вкусными угощениями. Их делят между собой участники праздничного шествия. А завтра или послезавтра шумная ряженая компания снова отправится поздравлять белорусов – ведь Колядуют по старинке – «от звезды до воды», то есть от Рождественских дней до Крещения.

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