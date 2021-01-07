Национальное единство: что объединяет белорусов и к чему еще нужно стремиться? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Белорусы как нация. Что нас на самом деле объединяет? И что ещё нужно сделать? И это не о культуре, наследии и даже языке.





2021-й – год национального единства Беларуси. Предложение – поговорить об этом нормально, с учетом того, что у нас сейчас происходит в семьях, с друзьями, коллегами на работе.

Я уверена, что, провожая 2020-й, многие за новогодним столом поспорили. Не с близкими, так с друзьями или дальними родственниками, которые позвонили вам по скайпу и, как у меня спросили одни: «Ну что, ты там еще работаешь?», – а вторые: «Работаешь – вот и работай!»

И тем, и тем я обычно в ответ вежливо улыбаюсь, потому что, много соприкасаясь с политическими историями, я давно научилась личное и профессиональное отличать. Я очень твердо стою на позиции, что мои политические взгляды могут не принимать мои друзья. Но если из-за них мы друзьями перестали быть не по моей инициативе, значит, мы ими никогда и не были.

На первом, таком бытовом уровне – это и есть национальное единство, на которое сейчас некоторые пытаются повесить ярлык «пафосности». Я – белоруска, со мной за столом белорусы. Почему мы должны друг друга ненавидеть?

Посмотрите на мир. На США. Кстати, там и сегодня еще с ночи на улицах горячо. Посмотрите на Францию, соседнюю Польшу. Любой радикальный политический протест заканчивается одинаково: силовики используют все средства, чтобы навести порядок. И тот, кто хочет участвовать в уличном противостоянии, особенно с камнем за пазухой, должен быть готов столкнуться с насилием – физическим, эмоциональным. Кстати, с эмоциональным в свой адрес я, например, столкнулась. Важно, чем это заканчивается. Если вы не испытываете личной неприязни к людям с другой политической позицией – поздравляю, вы на верном пути. С вами все нормально.

А вот если испытываете, причин две – уж простите, необразованность (просто посмотрите американские каналы, где в прямом эфире демократы и республиканцы готовы друг друга убить, а вечером сидят за одним столом в ресторане), и вторая – вы просто ищете внешнюю причину своих неудач или упущенных возможностей. Мечтали полететь в космос или ходить по подиуму, ничего для этого не прилагая, не получилось. И дальше начинаются веселые придумки о том, что власть плохая, что на белорусских телеках сидят российские пропагандисты (у нас нет ни одного), дети боятся ОМОН – это же вы их научили тем, что брали с собой куда не надо, что ругались, наверняка кричали или еще лучше – целенаправленно вбивали им это в голову. И вот это уже категория – «глупость экзальтированных мам».

Народное единство для меня заключается вот в этом. Белорусские мамы, все мамы – национальная характеристика – должны быть защищающими, надежными. Белорусские врачи – лечащими того, кто к ним придет, а не избирательно. Педагоги – учащими всех детей. Те, кто получил наказание во время уличных противостояний, – понимать, «куда они идут, зачем и что будет». И что милиция белорусская, включая ОМОН, из ниоткуда не появилась. Она все это время патрулировала ваши улицы, чтобы вы не боялись ходить по ночам, она разбиралась с воровством, так, чтобы машины можно было во дворе оставлять открытыми, двери в частных домах только на ночь закрывать, грабители, мелкое ворье, дебоширы на районе – все это было под контролем.

Мы из Минска, журналисты, выезжаем каждый день практически. Вы тоже съездите. И посмотрите, сколько всего хорошего у нас есть. Далеко от столицы. Я лично в глубинке не видела ни одного ненакормленного ребенка или абсолютно брошенного старика. А если такое есть, и делают это люди, – то включается государство.

Вот оно – национальное единство. Без ненависти в адрес друг друга, лучше – с помощью. Хотите, добавьте еще сюда христианство – и вообще все получится. Если сидит Владыка и говорит, что белорусы должны объединиться – и он верит, что это возможно, и молится за это – кто может себе позволить думать, что это «так себе идея». Подумайте об этом перед Рождеством. И помиритесь с тем, кого вы на время потеряли из-за политических взглядов или других разногласий. Это и будет ваше личное – национальное единство.

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