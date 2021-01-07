COVID-19 в Европе: очередной рост заболеваемости и новые локдауны

Источник материала: ОНТ

Вакцинация в Европе пока не влияет на снижение заболеваемости, более того, во многих уголках Евросоюза – очередной рост заражений. К примеру, в Испании за неделю плюс 32%. Это многие связывают с последствиями новогодних торжеств, когда люди, несмотря на запреты, проводили праздники большими компаниями. Власти Великобритании официально объявили о введении третьего локдауна, Германия не просто продлевает до конца месяца ограничения, но и ужесточает правила поведения.





Перед журналистами Ангела Меркель со своими помощниками появилась поздно вечером. Всё это время и представители медиа, и простые жители Германии ждали, чем закончится совещание канцлера с главами федеральных земель. Закрытые магазины, рестораны и кафе, спортзалы, кинотеатры, школы и университеты – срок этих введённых ещё перед Рождеством ограничений истекал на этой неделе, и вот очередное непопулярное решение – локдаун продевается минимум до конца месяца. Теперь простому жителю Германии контактировать можно лишь с одним человеком не из своей семьи, по возможности не выезжать дальше 15 километров от места жительства и, конечно, не вспоминать о шопинге или развлечениях. Мнения немцев, как всегда, разделились.

Прогнозировать ситуацию на месяцы вперёд уже никто не берётся – новый штамм вируса, который рождает настоящие вспышки заражений, пока непонятные результаты не очень быстрой вакцинации, холодный сезон и уставшие от запретов люди, которые всё чаще игнорируют правила.

По Европе в эти новогодние дни прокатилась настоящая волна подпольных вечеринок. Во Франции полиция обнаружила почти 2,5 тысячи человек, которые собрались на настоящий музыкальный фестиваль, в Британии и Испании пришлось применять силу, разгонять и арестовывать участников. В Каталонии вечеринка до прибытия стражей порядка длилась около 40 часов. Задержанным грозят штрафы до 3 тысяч евро, а организаторам до 600 тысяч и даже уголовные дела. Именно такое поведение медики называют главными причинами очередных вспышек инфекции. Рост за неделю составил 32%. В Каталонии власти закрывают торговые центры и изолируют муниципалитеты.

О закрытии страны в третий раз за пандемию заговорили во Франции. До Нового года республика полтора месяца жила в условиях тотальных запретов, и вот на горизонте очередная блокада. Пять тысяч заражений в сутки – снова рост.

Великобритания, где количество заражённых превысило 2,5 миллиона, вот уже несколько дней живёт в условиях третьего локдауна. Запрет касается всех сфер жизни, включая школы и детские сады. Выход на улицу – лишь по необходимости.

На этом фоне от своих западноевропейских соседей пока отличается Бельгия. Несмотря на сохраняющийся комендантский час и закрытые рестораны и кафе, в стране перед самым Рождеством заработали торговые центры. Январь, традиционная пора скидок, привлекла на торговые улицы тысячи покупателей, в том числе и из соседних стран, которые, несмотря на запреты и возможные штрафы, пытаются выбраться из ковидного заточения. Обычно длящиеся до конца января распродажи в этот раз могут закончиться раньше. Эпидемиологическая ситуация меняется практически каждый день.

Тем временем европейские аналитики вновь прогнозируют тяжёлые времена для экономики – страны ЕС принимают дефицитные бюджеты, в первом квартале нового года финансисты ждут неприятных сюрпризов от банковской сферы, кризисы неплатежей и массовое закрытие бизнеса. Экономика или здоровье – ответ на этот вопрос уже стал риторическим.

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