Всебелорусское народное собрание: делегатов представил профсоюз медиков

Источник материала: ОНТ

Страна готовится к шестому Всебелорусскому народному собранию. Сейчас этап избрания участников. Александр Лукашенко, к примеру, – делегат от Могилёва. Со своими кандидатами сегодня определились районные Советы депутатов в Брестской области и городской – в Минске. Выдвижение продолжают общественные объединения. Тех, кто будет представлять интересы своей сферы, представил и профсоюз медиков.





Время на то, чтобы проверить, как принимают пациентов с COVID, всегда есть. Хоть рабочий день главного врача расписан по минутам. И дело даже не в коварном вирусе, говорит Светлана Цобкало, к работе отношение всегда с ответственностью.

Более 20 лет лечила детей в глубинке. Эту поликлинику в столице возглавила, когда она еще строилась. Здесь обслуживаются около 100 тысяч жителей района – и дети, и взрослые. Плюс надо заботиться о коллективе, в поликлинике 587 сотрудников. Они сейчас в особой зоне риска, по долгу профессии в постоянном контакте с ковид-положительными пациентами.

Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники: «Мы достойно с этим справляемся. Некоторые цифры я хочу все-таки привести: на содержание поликлиники в этом году было выделено почти 5 миллионов долларов. Огромные деньги государство выделило на содержание поликлиники. Причем в этом году 66% ушло на заработную плату сотрудников. Те годы было 50–52%. За счет ковидных надбавок, то есть врачи не обделены со стороны государства, 20% ушло на оплату льготных рецептов нашему населению. Когда говоришь об этом, люди впервые об этом слышат и делают большие глаза».

Светлана Цобкало – делегат Всебелорусского народного собрания. Ее сегодня выбрали от Минского городского Совета депутатов. Уверена, не только инициативы на масштабном форуме важны, да и откуда им взяться, если нет активной гражданской позиции.

Интересы медиков отстаивать будет кому. Кандидатов сегодня выдвинул профсоюз работников здравоохранения. 41 человек со всей страны – медсестры, врачи, руководители крупных клиник и университетов – те, кто каждый день спасает жизни и заботится о нашем здоровье.

У Оксаны Денисовой заботы более приземленные – спешит на работу. Сегодня привезли продукты для обедов на первую учебную неделю, каникулы вот-вот закончатся.

В апреле прошлого года в школе агрогородка Ржавка Славгородского района появилась вакансия повара. Режиссёр по образованию и депутат сельсовета, в то время Оксана возглавляла местный центр культуры. Говорит, оставить детей без обедов просто не могла. Пришлось вспомнить, чему училась двадцать лет назад. Ведь по первому диплому Оксана – повар. Готовить она любит. Многодетная мама успевает баловать «вкусняшками» и своих детей. И всё это совмещает еще с одной работой – третий год справляется с миссией старосты деревни. За это время построили детские игровые площадки, отремонтировали дороги. Сейчас ищут фельдшера в местный ФАП. Для тех, кто с непониманием смотрит на многозадачность, всегда отвечает: кто, если не я! Потому в районе ей доверяют – выбрали делегатом на Всебелорусское собрание от Славгородского района. Кандидатов случайных среди коллег нет. Ведь важно, говорит Оксана, чтобы район представляли люди разных профессий.

Оксана Денисова, повар Ржавского детского сада-школы: «За последние годы в нашей стране сделано много в поддержку многодетных семей. Я надеюсь, что на Всебелорусском собрании этот вопрос будет поднят. И он будет решаться в пользу многодетных. Хотелось бы, чтобы эта хорошая тенденция сохранилась и на ближайшую пятилетку. Ведь от этого зависит демографическая ситуация в стране. Дети – наше счастье, наше будущее».

В том числе для них, будущих поколений, масштабный форум в феврале. Да, обсудят делегаты только план на ближайшую пятилетку – экономика, социальные вопросы. Но не исключено, что именно он станет фундаментом на десятилетия.

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