Ночь перед Рождеством Христовым: в православных храмах идут службы – верующие готовятся встретить светлый праздник

Источник материала: ОНТ

Сегодня у православных христиан Рождественский сочельник. В нашей стране это основная по численности конфессия. И в эти минуты тысячи людей на торжественных службах, которые будут всю ночь. Прихожан просят приходить в масках и соблюдать дистанцию. Однако службы отменять не стали, в главном православном храме – Свято-Духовом кафедральном соборе в столице – её возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх Всея Беларуси.





По-настоящему зимняя снежная погода, которая сложилась под Рождество – не иначе как благодать в этот святой вечер. В Свято-Духовом кафедральном соборе завершилось Великое повечерие с Литией с переходом к Утрени. Служба сопровождалась полным каждением храма. Это древнейший христианский богослужебный обычай. Идущий вверх дым от кадильницы символизирует Божию милость и вознесение молитв ко Всевышнему.

Сотни людей сегодня пришли в главный православный храм страны, чтобы с чистым сердцем и помыслами встретить первый церковный праздник в 2021-м. И как сказано в пастырском послании митрополита Минского и Заславского Вениамина, чтобы все пути, по которым нам предстоит пройти в новом году, освещал свет Вифлеемской звезды, и чтобы душевная гармония и согласие пребывали в семьях, коллективах, в обществе, во всём Отечестве нашем и за его пределами. Для нас, христиан, происходящее в мире не предлог и не основание для уныния, и мы не должны забывать о смиренномудрии и молитвенном рассуждении во всяком деле и слове.

Повечерие переходит в Литию – общее усердное моление. Священнослужители молятся в притворе храма, что символизирует наше смирение пред Богом. Верующие не покидают храм. Ведь впереди ещё Часы. Затем Литургия. Она начнётся в полночь. А завтра в Кафедральном соборе в полседьмого утра – исповедь. Верующим стоит помнить и о том, что Рождество – вовсе не продолжение новогодних праздников, ни тем более очередной выходной день. Это праздник души и радости от появления на свет Спасителя.

Празднование Рождества – одна из самых красивых традиций христианства. Храмы украшают еловыми веточками. У входа в церковь либо внутри устанавливают вертеп со сценой рождения Иисуса Христа. Оно описано в Евангелии от Луки и Матфея. Иосиф и Мария не смогли найти себе приют в Вифлееме, поэтому укрылись в пещере, в которой у Пресвятой Девы Марии родился Младенец. Первыми пришли поклониться пастушки, которых известил Ангел. А вот звезда на небе привела к Спасителю волхвов. Поэтому в канун Рождества верующие могут собраться за столом лишь после появления Вифлеемской звезды. А традиция дарить подарки также отсылает нас к истории. Именно волхвы принесли Младенцу Иисусу в дар золото, ладан и смирну. Это новозаветные события, которые и отображает Утреня.

В святой вечер принято подавать 12 постных блюд по числу апостолов и, конечно, главное блюдо – кутью или сочиво. Это символ спасения.

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