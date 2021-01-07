Twitter запретил ретвиты записи Трампа с видеообращением из-за «риска насилия»

Источник материала: Tut.by

Twitter запретил ретвиты записи Трампа с видеообращением в связи с происходящим в Вашингтоне из-за «риска насилия».





Напомним, что днем 6 января протестующие ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где конгрессмены собрались, чтобы утвердить итоги президентских выборов. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и спецсредства, чтобы сдержать сторонников Трампа. Конгрессменов срочно эвакуировали. Американские СМИ сообщают, что есть пострадавшие с обеих сторон. В Вашингтон стягивают Национальную гвардию, в городе объявили комендантский час.

Дональд Трамп опубликовал видеообращение к протестующим в Вашингтоне, где призвал их к миру и порядку. В трехминутном ролике он говорит, что «у нас были выборы, которые у нас украли», но протестующие все равно должны идти домой, так как «у нас должен быть мир», и протестующие должны уважать «наших замечательных людей от закона и порядка».

«Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал… Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам», — цитируют Трампа РИА Новости .