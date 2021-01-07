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«Минский ОМОН готов вылететь в США, чтобы открыть в Капитолии филиал Окрестино». Байнет смеется

07.01.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Минский ОМОН готов вылететь в США, чтобы открыть в Капитолии филиал Окрестино». Байнет смеется
Цитата в заголовке: twitter.com/Dedoooshka
Белорусы отреагировали на штурм Капитолия в США, проведя параллели с протестами в нашей стране.

В Вашингтоне 6 января парламент США утверждал итоги выборов президента. Неподалеку от здания Капитолия проходил митинг сторонников Дональда Трампа, на котором выступал сам действующий президент. Он заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Затем несколько сотен его сторонников пошли на штурм Капитолия. Сначала они ограничились стычками с полицией и охраной здания, но затем им удалось проникнуть в сам Капитолий. Находившихся в здании конгрессменов и журналистов эвакуировали, а сторонники Трампа ворвались в залы заседаний и кабинеты. В столкновениях пострадали несколько человек. В Вашингтон стянуты отряды Национальной гвардии, объявлен комендантский час. Байден заявил, что «демократия подверглась беспрецедентному нападению. <…> Это не разногласия. Это беспорядки. Это хаос. Это граничит с мятежом». Трамп попросил своих сторонников разойтись. «Нам нужны закон и порядок», — заявил он.

Вот как белорусы отреагировали на это в «Твиттере».









[media=https://twitter.com/m_for_mixacb/status/1346932176928038915]





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