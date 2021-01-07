«Минский ОМОН готов вылететь в США, чтобы открыть в Капитолии филиал Окрестино». Байнет смеется

Источник материала: UDF



Цитата в заголовке: twitter.com/Dedoooshka

Ну что, в воскресенье выходим с плакатами "Техасу привет"? — Gypsynkov (@gypsynkov) January 6, 2021

А вот и новый президент сша pic.twitter.com/b9rculaspo — кoстикoв из нижнего твитора (@w3c_user) January 6, 2021

Российские хакеры подарили себе на Рождество захват Капитолия в США. — Дедушка без бабушки (@Dedoooshka) January 6, 2021

Дни Киргизии в Вашингтоне pic.twitter.com/R5SXNKFqXU — Ivan Radziankou (@Veterrr) January 6, 2021

Илон Маск со своим другом 50 cent ездят ночами по Нью-Йорку и срывают ленточки за Трампа. — Gypsynkov (@gypsynkov) January 6, 2021

Виторио Бабарикелли и его мафиозный клан — Дедушка без бабушки (@Dedoooshka) January 6, 2021

В Вашингтоне 6 января парламент США утверждал итоги выборов президента. Неподалеку от здания Капитолия проходил митинг сторонников Дональда Трампа, на котором выступал сам действующий президент. Он заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Затем несколько сотен его сторонников пошли на. Сначала они ограничились стычками с полицией и охраной здания, но затем им удалось проникнуть в сам Капитолий. Находившихся в здании конгрессменов и журналистов эвакуировали, а сторонники Трампа ворвались в залы заседаний и кабинеты. В столкновениях пострадали несколько человек. В Вашингтон стянуты отряды Национальной гвардии, объявлен комендантский час. Байден заявил, что «демократия подверглась беспрецедентному нападению. <…> Это не разногласия. Это беспорядки. Это хаос. Это граничит с мятежом». Трамп попросил своих сторонников разойтись. «Нам нужны закон и порядок», —он.Вот как белорусы отреагировали на это в «Твиттере».[media=https://twitter.com/m_for_mixacb/status/1346932176928038915]