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«Минский ОМОН готов вылететь в США, чтобы открыть в Капитолии филиал Окрестино». Байнет смеется
Источник материала: UDF
Цитата в заголовке: twitter.com/Dedoooshka
В Вашингтоне 6 января парламент США утверждал итоги выборов президента. Неподалеку от здания Капитолия проходил митинг сторонников Дональда Трампа, на котором выступал сам действующий президент. Он заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Затем несколько сотен его сторонников пошли на
Вот как белорусы отреагировали на это в «Твиттере».
[media=https://twitter.com/m_for_mixacb/status/1346932176928038915]
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