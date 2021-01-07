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Всебелорусское народное собрание, 22 июня 2016 г.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всебелорусское народное собрание как чемодан без ручки для Лукашенко Анализ Карбалевича.

На фоне рейдов по минским дворам, погромов демократических организаций и активистов в стране объявлен Год национального единства. Будто усмешка над здравым смыслом. За все годы правления Лукашенко не было такого резкого контраста, разрыва между официальной риторикой и реальностью. По уровню демагогии эта практика напоминает сталинские времена, когда на фоне массовой кампании по разоблачению «врагов народа» газеты писали о «нерушимом единстве советского народа».В том же ключе следует рассматривать и весь проект, связанный со Всебелорусским народным собранием. Власти преподносят это как выражение воли народа. Однако на самом деле между официальной риторикой и действительностью снова наблюдается контраст, и даже больший, чем прежде.Раньше, когда проводилось Всебелорусское народное собрание, власти пытались хоть как-то имитировать народное представительство. На некоторых предприятиях проводились официальные собрания, на которых якобы избирались делегаты на ВНС или уполномоченные на районное собрание, это показывали по БТ.Теперь, как сообщает БЕЛТА, раскрывающее содержание Указа № 492 о проведении ВНС, трудовые коллективы не упоминаются как субъекты избрания «делегатов». Представители ВНС избираются «районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями». То есть - ФПБ, БРСМ, «Беларусь».Это значит, что теперь даже на имитацию не рискнули. Ведь существует риск того, что неблагонадежные граждане могут просочиться на ВНС через рабочие коллективы. На проправительственном митинге на площади Независимости 16 августа один из выступавших подверг критике поведение правительства. Мол, не всех успели просчитать. А ВНС нужно сделать стерильным. Так что не до игр в демократию.Другое дело, какой смысл в этом ВНС? По его словам, Лукашенко отказался принять новую Конституцию. Тогда зачем? Принять пятилетний план? Кому это нужно и зачем? План последних пяти лет провалился. Вот бюджет и план на 2021 год с трудом приняли, и то в последний момент. Ведь экономическая ситуация очень неопределенная. На внутреннюю аудиторию это никак не повлияет. Скорее станет дополнительным раздражителем.Возможным адресатом спектакля одного актера может быть Москва. Мол, смотри, я сдерживаю данные в Сочи обещания, веду диалог с народом. Вероятно, Кремль готов принять и признать эту имитацию, хотя понимает весь фарс и декоративность указанной постановки. Но только как первое действие, за которым следуют другие, более реальные шаги.В общем, похоже, что сегодня это ВНС для Лукашенко - чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести непонятно зачем. Похоже, Лукашенко просто думает, что если будет нарушена устоявшаяся традиция и не будет ВНС, то номенклатура и немногочисленные ее сторонники подумают, что в стране что-то не так, какой-то беспорядок. Поэтому с помощью этой встречи нам нужно доказать, что у нас все в порядке, ничего необычного не происходит. А революция 2020 года - это короткий досадный эпизод, о котором скоро следует забыть.Но одно дело, если упомянутый выше контраст между риторикой и реальностью существует только в пропагандистской плоскости. Гораздо хуже, когда он отражает истинную картину мира в одной правящей голове.