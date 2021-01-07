Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Он сейчас будет всех опять обманывать и тянуть, тянуть, тянуть». Российские СМИ о Беларуси в первые дни нового года Беларусь стабильно остается поставщиком новостей. Один из главных нарративов, который транслируется российскими СМИ, – общие прошлое, настоящее и будущее...

UDF.BY приводит краткие выводы статьи Ольги Харламовой. Полный текст читайте наВ последнее время начинает проявляться сегментирование тем среди российских СМИ в общем поле информации по Беларуси. С одной стороны, большинство продолжает говорить и писать об акциях протеста, не забывая упомянуть ошибки беларусской власти и, что очень важно, отсутствие у формальных лидеров рычагов влияния на протестное движение. С другой — есть явное разделение, когда одни издания подробно освещают события, а другие практически игнорируют их. Например, «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» анализируют вопросы торговли нефтью, эту же информацию даёт часть изданий холдинга «Россия Сегодня», но абсолютно опускает «Дождь».На теме отставки Тадеуша Кондрусевича акцент сделали «Ъ» и «Дождь», остальные ресурсы не сочли её актуальной.В то же время российские государственные СМИ, как и издания холднинга «Газпром-Медиа» (например, «Эхо Москвы»), вышли с авторскими материалами на тему близости «народов». «Россия 1» даёт авторский взгляд на беларускую нацию и её историческое будущее (естественно, вместе с РФ). Этому ресурсу вторит «Эхо Москвы» с рассуждениями о становлении «беларусской нации» и превращении беларусов в «людей, которые действительно соображают, что происходит». Оба СМИ воспринимают «народ», а не центры беларусской политики как субъект, подчёркивая его близость к России.При этом «Эхо Москвы», имеющее более либерально настроенную аудиторию, скорее, доброжелательно отзывается о протестующих и протестах. Но делает вывод, который уже проскакивал в других медиа — «Лукашенко хочет обмануть беларусский народ, а вместе с ним (! - важный акцент) и обмануть Россию».За тезисом «обмана», который проявится в затягивании запуска конституционной реформы по выгодному для Кремля сценарию, стоит внимательно следить в ближайшие 4-6 недель. Он, вероятнее всего, станет доминирующим как у государственных, так и у негосударственных СМИ ближе к середине февраля. В качестве алгоритма «недопущения обмана», естественно, будет предлагаться ориентация на Россию и её интересы.