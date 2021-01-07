Выходных так много, что можно и заскучать! Вот чем стоит заняться 6−10 января в Минске

Источник материала: Tut.by

И снова мы с вами отдыхаем не два дня, а целых четыре. Чтобы вы смогли провести это время максимально приятно и не заскучать, AFISHA.TUT.BY прошерстила афишу мероприятий на выходные и выбрала самые лучшие из них. Рассказываем, куда сходить 6–10 января в Минске и чем заняться дома.

Побывать на рождественских ярмарках



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Возможно, вы видели, что у Дворца спорта и на Октябрьской площади раскинулись рождественские ярмарки под общим названием «Калядны кірмаш». Работают они буквально последние дни, так что, если не успели побывали там, выпить теплый напиток и сделать фото на фоне елок, стоит поспешить.

На Октябрьской площади установлены 12 павильонов типа «соты», тут продают еду и новогодние украшения. У Дворца спорта торговля развернулась в 20 деревянных домиках-шале. Помимо продажи угощений, на ярмарках организована культурно-развлекательная программа.

Когда и где: все выходные, на Октябрьской площади — с 12.00 до 20.00, у Дворца спорта — с 12.00 до 21.00

Сколько: бесплатно

Отметить Рождество не дома



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Вот какие активности от городских властей можно будет посетить 7 января. В домике Деда Мороза в парке Горького действует интерактивная программа «В гостях у Дедушки Мороза», а в 13.00 в парке начнется «Рождественский фестиваль семьи». В 16.00 в культурно-спортивном центре «Минское отделение БЖД» на Чкалова, 7, пройдет концерт «Рождество с любимыми артистами». На станциях детской железной дороги «Заслонова» и «Сосновый бор» состоится театрализованное представление «Новогодний экспресс», которое можно будет увидеть в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00.

В этот день в малом зале Белгосфилармонии в 19.00 начнется концерт фортепианной музыки «В рождественский вечер». В Минском государственном дворце детей и молодежи пройдет детская музыкальная сказка «Новогодний переполох, или Добро пожаловать в Простоквашино» — посмотреть представление всей семьей можно в 10.00, 13.30, 15.00 и 17.30.

Сходить в кино на фильм — лидер проката



Кадр из фильма

Главной лентой среди минчан на новогодних мини-каникулах стал российский фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла». Несмотря на то, что картина ни разу не про Новый год, она внезапно взлетела на первые строчки сразу во всех сетях столичных кинотеатров. Это сиквел кассового российского блокбастера «Последний богатырь», который вышел на экраны в 2017 году. В продолжении зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

Антураж «Богатыря» подозрительно напоминает прошлогодний хит проката «Холоп» — помните еще такой? Так вот, если тот фильм вам понравился, смело берите квитки и на премьеру, в которую так скоро влюбились белорусские зрители (и российские тоже). И хотя картина, повторимся, не новогодняя, сказки и чуда в ней полно, можно смотреть с детьми.

Когда: уже в прокате

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: предоставлено «К21»

Открытое пространство с фастфудом «Dвор» на Кальварийской появилось в Минске в прошлом году, но продолжает радовать жителей столицы периодическими активностями и в этом.

Например, 7 января в 19.00 тут покажут фильм «Ночь перед Рождеством». 8 января здесь пройдет трехчасовое празднование коляд: вас ждут зимние подвижные игры, народные забавы, конкурсы, танцы и хороводы. В колядной программе будут участвовать ряженые: вместе с ними можно исполнить рождественские спевы и частушки. 9 января с 15.00 до 18.00 вновь пройдут колядные гуляния с конкурсами и танцами, а в 18.00 театр кукол «Картонка» выступит со спектаклем для детей и веселых взрослых «Был бы у меня дракон».

Когда: 7 — 9 января

Где: ул. Кальварийская, 21

Сколько: бесплатно



Фото: 1tv.ru

Попрощаться с непростым 2020 годом команда «Вечернего Урганта» решила необычно. Вместо классического «Голубого огонька» в эфир вышла музыкальная передача в итальянском стиле, где выступили главные российские звезды прошедшего года. Свои суперхиты спели Клава Кока (тут она Claudia Cocca), Егор Крид (Giorgio Criddi), группа Cream Soda (Crema De La Soda), Иван Дорн (Giovanni Dorni) и другие артисты.

Создатели шоу заморочились и реально перевели главные российские треки года на итальянский язык. Им удалось ярко и с юмором реанимировать формат новогодних передач, от которых все устали. Зрители это оценили: сейчас выпуск в трендах YouTube, его посмотрели более пяти миллионов пользователей. Если у вас руки пока не дошли, найдите время посмотреть: отличное настроение гарантируем. Ссылки на белорусские новогодние шоу ищите здесь .

Когда: уже в Сети

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Оторваться на техно



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Если на Новый год вам не хватило трехдневного рейва в Ok16, выходные на пару с техно можно растянуть. Уже сегодня в столичном андеграундном клубе «Берлин» пройдет рождественский рейв «Мед», где будет много электроники. За лайнап отвечают Tendresse Rage, Vlad Morsov и Morgulec.

Стартует вечеринка в 23.30 по адресу: переулок Тучинский, 2. Билеты можно купить только на входе, стоят они 15 рублей. Тусовщиков младше 18 лет на вечеринку не пустят.

Когда: 6 января, 23.30

Где: клуб Berlin

Сколько: 15 рублей

Прогуляться по выставке советских игрушек



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Доме-музее I съезда РСДРП сейчас проходит выставка елочных игрушек «В гостях у сказки». Здесь собрана сказочная коллекция елочных игрушек 1940−1980-х годов, которая поможет окунуться в атмосферу радости, предвкушения чуда и легкой ностальгии по детству, которой были пропитаны белорусские дома прошлого века.

На выставке — более 700 елочных игрушек. Тут вы увидите не только такие украшения, как верхушки, шары, домики, грибочки, фонарики, бусы, светофоры, матрешки, но даже сказочных персонажей, изготовленных в разных техниках и из различных материалов, а уникальные праздничные маски расскажут посетителям музея «свои истории». Здесь же вас ожидает еще один символ праздника — открытки.

Когда: все выходные, 11.00−19.00

Где: Дом-музей I съезда РСДРП

Сколько: взрослым — 5 рублей, студентам — 4 рубля, школьникам — 3 рубля

Покататься на лыжах или сноубордах ночью



Фото: logoisk.by

Ночные катания — во-первых, самый романтичный, а во-вторых, самый выгодный вариант для тех, кому не терпится стать на лыжи или сноуборд. Если вы созрели до такого отдыха, покататься можно за городом — в «Логойске» и в «Силичах». И там, и там у вас попросят 25 рублей за четыре часа катаний, и это значительно дешевле, чем днем.

Прокат горнолыжного оборудования (лыжи, ботинки, палки) или комплекта для сноуборда (сноуборд и ботинки) в «Силичах» обойдется вам в 13 рублей за час и в 23 рубля за четыре часа. В «Логойске» стоимость проката фиксированная — 17 рублей на период с 22.00 до 2.00.

Когда: пятница и суббота, 22.00 — 2.00

Где: « Логойск » (Логойский с/с, 36, помещение 32) и «Силичи» (Минская обл., Логойский р-н, д. Силичи, 32 километра от Минска)

Сколько: 25 рублей

Попасть на мастер-класс по рисованию песком



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: franchbook.ru

Малышей от трех лет и взрослых приглашают на мастер-классы по рисованию песком на световом планшете. Это не только погружение в мир творчества и фантазий, но еще и развитие тактильных ощущений, мелкой моторики рук, пластики движений, образного и пространственного мышления, улучшение памяти и работы мозга.

В центре проводятся индивидуальные занятия и занятия в малой группе (от двух до четырех человек). Продолжительность мастер-класса для детей от трех до семи лет — 45 минут, для детей от семи лет и взрослых — 60 минут.

Когда: 10 января

Где: «Страна чудес» , ул. Шаранговича, 39, каб. 1

Сколько: индивидуальное занятие — 20 рублей, занятие в группе — 15 рублей. Запись по телефону: +375 (29) 320−99−29

Заглянуть на один из лучших детских спектаклей Минска



Фото: puppet-minsk.com

Ваши дети знают сказку о девочке — белой, как снег, и румяной, как кровь? Если так, то юному зрителю будет интересно посмотреть прекрасную кукольную постановку «Белоснежка» по мотивам сказок братьев Гримм — советуем без зазрения совести.

Над этой интерпретацией поработали одни из самых заметных фигур театрального процесса: композитор Александр Литвиновский, художник Татьяна Нерсисян и режиссер Игорь Казаков — экспериментатор и борец со штампами (в прошлых сезонах эта же команда воплотила на сцене «Рождественскую историю» Чарльза Диккенса). Заглянуть в волшебное зеркало вместе с героями братьев Гримм приглашают зрителей от шести лет.

Когда: 10 января, 11.00 и 14.00

Где: Театр кукол

Сколько: от 12 рублей Купить билет

Послушать отличную музыку в костеле



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Прямо сейчас в костеле святого Роха проходит музыкальный фестиваль «Калядныя вечары на Залатой горцы». Если вы на него пока не попали, еще несколько возможностей у вас есть. На Рождество тут пройдет концерт органной музыки, а в субботу, 9 января, в костеле отметят коляды в фольклорном стиле вместе с группой «Ліцвіны».

Что интересно, вход на все рождественские концерты свободный. Но если будет желание, можно поддержать костел пожертвованием.

Когда: 7 и 9 января, 20.00

Где: Костел святого Роха (пр-т Независимости, 44а)

Сколько: бесплатно



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

В четверг и пятницу минских школьников зовут на «Новогодний ИТ-квест». Ребята пройдут интересные испытания, смастерят и запустят своего первого праздничного робота, создадут рождественскую 3D-игру или открытку-коллаж, поучаствуют в английском марафоне и в конце ивента получат приятные подарки. Пока дети будут заняты, родители смогут побеседовать с психологом-профориентологом по вопросам выбора профессии и карьерного будущего школьника.

Для того чтобы поучаствовать в квесте, необходимо зарегистрироваться . Участие бесплатное. Отдельные занятия пройдут для учащихся начальной школы и для старшеклассников.

Когда: 8 января, для учащихся 1–4 классов: 10.00 — 11.30 и 13.30 — 15.00; для учащихся

5–10 классов: 11.30 — 13.00 и 15.00 — 16.30

Где: «Адукар» (ул. Немига, 5, офис 310)

Сколько: бесплатно, если зарегистрироваться

Записать ребенка на тренинг «Что делать, когда дразнят»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Если для вас и вашего малыша вопрос, вынесенный в название тренинга, актуален, можно записать его на встречу с психологом 10 января, где подскажут, что делать с давлением со стороны сверстников.

На тренинге разберут такие понятия, как оскорбления, травля, троллинг и буллинг, и чем они отличаются друг от друга. Тут научат ребенка говорить «нет», обсудят, где брать ресурсы при противостоянии обидчикам, будут практиковать виды реакций «здесь и сейчас» при насмешках, обзывании и других видах троллинга. В ходе занятия используются игры, практические упражнения, методы арт-терапии, видеоанализ, мультметафоры и активные обсуждения. Возраст участников: от 8 до 13 лет.

Когда: 10 января, 14.00 — 16.00

Где: «Центр успешных отношений» , ул. Заводская, 10, кабинет 25

Сколько: 30 рублей. Запись по телефонам: +375 (29) 338−90−33 и +375 (33) 664−23−28

Забежать в Музей человека



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ровно год назад столица обзавелась новым уникальным пространством: Музей человека занял около 600 «квадратов» на месте ночного клуба «Центр». Его территорию разделили на семь тематических зон: «Возможности тела», «Технологии и VR», «Органы чувств», «Развитие организма», «Анатомия человека», «Животные и микроорганизмы», «Мастер-классы». Экспонаты, говорят представители музея, собраны со всего мира, а некоторые изготовлены в Беларуси.

В эти выходные музей закрывается. Так что у вас есть последняя возможность пробежаться по залам музея, в игровой форме прикоснуться к сложным научным материям, провести эксперименты, воспользоваться аттракционами и многое другое. Кстати, вы все еще можете получить скидку 20% на билет. Для этого его нужно купить онлайн на нашем сайте.

Когда: все выходные до 10 января включительно, 10.00 до 21.00

Где: Музей человека

Сколько: от 9,60 рубля Купить билет