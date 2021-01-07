Самые ожидаемые автомобильные новинки белорусского рынка - от Geely до BMW iX

Источник материала: Tut.by

В уже наступившем 2021 году на рынке появится целая россыпь интересных автомобильных новинок. Конечно, не все они доберутся до Беларуси, но многое можно будет купить и у нас. AUTO.TUT.BY посмотрел, на чем предлагают ездить производители в этом году.

Массовые и популярные

Geely



Geely GS

Начнем, пожалуй, с отечественного производителя. Мы уже знаем, что в этом году «БЕЛДЖИ» готовит к запуску две модели — кросс-хетчбэк GS и кроссовер Atlas Pro. Хетчбэк должен появиться в первой половине года. Причем это будет еще дорестайлинговая версия (в Китае продается актуальный вариант) с безальтернативным мотором 1,8 литра 133 л. с. Но можно будет выбрать тип коробки передач — механическую или роботизированную. По размерам Geely GS похож на Kia Rio X.

А вот обновленной версии популярного Atlas с приставкой Pro придется ждать до конца года. Цены неизвестны. Протестированный нами седан Geely Binray пока остается темной лошадкой — планов по его выводу на рынок пока нет. Под вопросом и запуск производства электромобиля Geometry.

Lada

В этом году от народной марки можно ждать как минимум три новинки. Самой ожидаемой можно считать обновленную версию бестселлера — Lada Vesta.



Обновленная Lada Vesta получит светодиодные фары

Технически она не изменится, но получит новые кузовные детали, а в топовых версиях в салоне будет «планшет» мультимедийной системы. О сроках появления на нашем рынке пока ничего не известно.



Lada Largus

Небольшой модернизации подвергли и популярный «универсал» Lada Largus. Новая внешность, подретушированный салон и прежняя техника. По предварительной информации, старт продаж новинки в России запланирован на первое полугодие.

Ветеран-внедорожник Lada Niva вызвал, пожалуй, самую неоднозначную реакцию после своего обновления.



Многие отмечают сходство Lada Niva и Toyota RAV4

Внедорожник получит приставку Travel в названии. Уже по традиции техническую часть оставят без изменений — под капотом будет трудиться 1,7-литровый бензиновый мотор в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — постоянный полный.

Renault

Пожалуй, поклонники марки заждались появления нового поколения Duster , которое в Европе продается уже как минимум три года (правда, под маркой Dacia).



Новое поколение Renault Duster явно заждались на рынке ТС

Новый Duster стал крупнее и удобнее, изменится и гамма моторов. По неподтвержденной информации, под капотом будет и экономичный дизельный двигатель. О сроках появления в Беларуси пока неизвестно.

Volkswagen

Самая народная модель — Polo — дебютировала в прошлом году. Если говорить об абсолютных новинках этого года, то премьера будет только одна — Volkswagen Tarek. Автомобиль станет самым доступным кроссовером марки на нашем рынке.



На рынке Китая автомобиль носит название Tharu

Чтобы не запутать читателей в хитросплетениях платформ, скажем, что по сути Tarek является «клоном» уже продающегося у нас Skoda Karoq. Но еще неизвестно, какой вариант дизайна получит автомобиль для рынка ТС. Ни цена, ни дата премьеры в Беларуси пока не объявлены.

Отметим также появление в этом году обновленных кроссоверов Tiguan и Touareg, а также нового поколения фургона Caddy.

Skoda

Чешская марка может похвастаться лишь обновленной версией своего кроссовера Kodiaq. Но пока нет никакой официальной информации о сроках ее появления на рынке ТС. Но обещают управиться до конца этого года.

Kia

В России продажи паркетника Seltos уже идут полным ходом, а вот до нас модель пока никак не доберется.



Kia Seltos

Официальный импортер марки не раскрывает планов по выводу новых моделей, но мы предполагаем, что Seltos все же должен появиться на нашем рынке. Автомобиль предлагается с тремя двигателями на выбор (123, 150 или 177 л.с.), а также передним либо полным приводом.

Под вопросом и появление на нашем рынке больших (и далеко не народных по цене) внедорожника Mohave и минивэна Carnival.

Hyundai

От этой марки мы ждем появления нового поколения Hyundai Creta.



Новое поколение Creta уже давно дебютировало на китайском рынке под именем ix25

Скорее всего, нас ждет обновление моторной гаммы — под капотом появится турбированный агрегат мощностью 140 л. с. Полный привод никуда не денется. Плохая новость состоит в том, что, скорее всего, автомобиль подорожает.



Hyundai Tucson

Не стоит сбрасывать со счетов и появление нового поколения Hyundai Tucson. В гамме появится гибридная версия суммарной мощностью 233 л. с. Хотя шансы увидеть гибрид на рынке ТС невелики.

Haval

В этом году дилер должен привезти две новых модели. Правда, пока не совсем понятно, какие именно. Возможно, одной из них будет новое поколение кроссовера H6 .



Haval H6

В длину автомобиль прибавил без малого 5 см (от носа до хвоста теперь 4,65 м), а колесная база достигает 2,74 м — примерно на 6 см больше, чем у предшественника. Также новый H6 стал немного шире (1,88 м) и выше (1,73 м). Первое время кроссовер будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 169 л. с., но позже в гамме появится и более мощный вариант с двухлитровым агрегатом.

Chery

Главной премьерой этой китайской марки станет большой кроссовер TXL, который выпускается под суббрендом CHERYEXEED.



CHERYEXEED TXL — первый кроссовер марки с полным приводом

По габаритам «китаец» сопоставим с Hyundai Santa Fe: длина — 4775 мм, ширина — 1885 мм, а колесная база равна 2800 мм. Дорожный просвет равен 210 мм, углы въезда и съезда у кроссовера — 18 и 20 градусов соответственно, а глубина преодолеваемого брода равна 450 мм. И это первый автомобиль марки с полным приводом.

Также в этом году в Беларусь должен приехать и кроссовер Chery Tiggo 8 Pro.



Chery Tiggo 8 Pro

Автомобиль оснащается только передним приводом, а под капотом топовой версии расположится 195-сильный турбомотор.

Средний класс и выше

Mazda

Прием заказов на новый «паркетник» Mazda CX-30 белорусский дилер начал еще в прошлом году. Но «живые» машины добрались до шоу-рума только сейчас.



Mazda CX-30

Автомобиль предлагается с одним двигателем (2 литра, 150 л. с.), двумя вариантами коробки передач (механическая и автоматическая) и передним либо полным приводом.

Opel

Если кто-то еще не знал, то сообщаем, что марка Opel вернулась на белорусский рынок. В конце прошлого года стартовали продажи микроавтобуса Zafira Life, а уже в самом начале этого года импортер привез кроссовер Grandland X.



Opel Grandland X

Мы уже сообщали , что новинка будет доступна с 1,6-литровым турбомотором мощностью150 л. с. и с тремя вариантами оснащения. Среди особенностей «паркетника» — система привода с выбором ездовых режимов (ESP off, нормальный режим, снег, песок, грязь). Это поможет использовать оптимальный режим для разных дорожных условий. У автомобиля имеется металлическая защита двигателя, система мониторинга «слепых» зон, а также система распознавания дорожных знаков и предупреждения о выходе из полосы движения и эргономичные сиденья в салоне.

Peugeot

Одной из ярких премьер рынка станет компактный Peugeot 2008.



Peugeot 2008

Цены на новинку еще не определены. К нам автомобиль будет поставляться с двумя двигателями (100 и 130 л. с.), а также с двумя типами трансмиссий. Привод — только передний, но в помощь проходимости предоставляется фирменная система Grip Control.

Немного эксклюзива

Tesla

Первый оператор марки в Беларуси рассказал, что в конце 2021 года появится самая быстрая версия Model S под названием Plaid («устрашающий») — 320 км/ч максимальная скорость, разгон до сотни — менее чем за 2 секунды, четверть мили — за 9 секунд, запас хода — 800 км.



Если повезет, в Беларуси можно будет увидеть Lucid Air

Также в компании поделились планами познакомить белорусов с такими электрокарами, как Lucid или Rivian. Возможно, в этом году удастся привезти хотя бы один из этих автомобилей.

А уже сейчас в Минск привезли обновленную версию Model 3. Она отличается антихром-пакетом, двойными стеклами дверей и чуть измененной передней панелью. Также у электрокара появился электропривод крышки багажника. Важное техническое нововведение — появление теплового насоса, который помогает отапливать салон, экономя заряд батареи.

Mercedes



Mercedes S-class

Конечно, самой главной премьерой Mercedes в этом году должно стать новое поколение S-класса. Обо всех «фишках» нового седана можно рассказывать долго. Например, только задних сидений будет предложено пять вариантов. А для пассажиров сзади впервые предложат фронтальные подушки безопасности. Мы уже в подробностях описывали все инновации Mercedes S-класса .

BMW

Если все сложится удачно, BMW порадует поклонников электромобилей абсолютной новинкой марки — электрическим кроссовером iX.



BMW iX

Импортер баварской марки пока осторожно заявляет от том, что автомобиль привезут к середине года. В компании автомобиль называют «новым техническим флагманом». Электрический кроссовер по габаритам сопоставим с X5. По предварительным данным, запас хода составит до 600 км. Мы уже публиковали подробный обзор BMW iX .

Audi



Audi RS6

Белорусский импортер марки превратит 2021 год в год «горячих» моделей. Открываются заказы на новые Audi линейки RS — A6, A7 и Q8. Мощность Audi RS6 составит 600 л. с., а разгон до сотни займет всего 3,6 секунды.