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Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа произошла стрельба
Источник материала: Хартия'97
Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа произошла стрельба
Есть, как минимум, одна убитая.
6 января протестующие ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне во время утверждения итогов президентских выборов. Полиция была вынуждена применить слезоточивый, чтобы сдержать сторонников Трампа. Конгрессменов и сенаторов срочно эвакуировали, в городе объявили комендантский час.
В результате стрельбы в здании Конгресса США тяжело ранили женщину, сообщает
По словам собеседника издания, она находится в критическом состоянии. Обстоятельства стрельбы неизвестны.
Также сообщается, что еще один протестующий получил несколько пулевых ранений в грудь.
Видео стрельбы опубликовал блогер Тайлер Хэнсон. Он сообщил, что пуля попала женщине в шею.
Позже американские СМИ сообщили о смерти женщины, которая получила ранение во время штурма Капитолия сторонниками Трампа
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Есть, как минимум, одна убитая.
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