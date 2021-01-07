Источник материала: Хартия'97

Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа произошла стрельба 7.01.2021, 8:03

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Есть, как минимум, одна убитая.

6 января протестующие ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне во время утверждения итогов президентских выборов. Полиция была вынуждена применить слезоточивый, чтобы сдержать сторонников Трампа. Конгрессменов и сенаторов срочно эвакуировали, в городе объявили комендантский час.

В результате стрельбы в здании Конгресса США тяжело ранили женщину, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, она находится в критическом состоянии. Обстоятельства стрельбы неизвестны.

Также сообщается, что еще один протестующий получил несколько пулевых ранений в грудь.

Видео стрельбы опубликовал блогер Тайлер Хэнсон. Он сообщил, что пуля попала женщине в шею.

Позже американские СМИ сообщили о смерти женщины, которая получила ранение во время штурма Капитолия сторонниками Трампа

По данным The Washington Post женщина получила смертельное ранение при невыясненных обстоятельствах.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

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