В Минске снесут еще один квартал двухэтажек. Посмотрели, как он выглядит

Источник материала: Onliner

В скором будущем очередной малоэтажный уголок Минска уступит место новым высоткам. На месте обжитых зеленых (сейчас серых, но можно включить воображение) и местами сильно изношенных двухэтажек построят шесть многоквартирных домов. К настоящему времени часть жителей квартала уже отселили, другие все еще ждут решения и надеются получить хорошую компенсацию. Мы посмотрели, какие постройки планируют скормить экскаваторам.

Этот квартал находится в районе улицы Волгоградской. Со старенькими послевоенными двухэтажками соседствует частный сектор с добротными коттеджами. Их хозяева говорят, что несколько лет назад поднимался вопрос и о сносе их владений, но конкретных решений по ним пока нет.















В микрорайоне есть типография, которая пока остается на своем месте.







А вот сталинки теперь точно снесут. Некоторые из них уже частично пустуют: многие жители получили квартиры в других частях города.























— У многих в квартирах было по десять человек прописано, так они по две квартиры получили: кто в Уручье, кто в Новинках — у всех по-разному, — говорит нам мужчина по имени Александр, который еще не успел переехать.

— А люди в основном как к сносу относятся?

— А как тут можно относиться? Не вижу никакого смысла тут оставаться, — отвечает минчанин.









Свет здесь горит лишь в нескольких окнах, провисшие балконы оградили сеткой во избежание ЧП.





По дворам рыщут оставшиеся коты, местных на улицах совсем немного.





Дерево схватилось за забор — ему от перспективы сноса страшнее всего.





Кроме жилых домов, под ковш пойдут и два административных здания — просторные трехэтажные постройки, которые сдаются под офисы. Директор управляющей компании говорит, что сносу никто из них не противится, но неопределенность доставляет определенные трудности.













— Смысла бороться нет никакого: если решили сносить, то снесут обязательно. Вот только все это сильно затягивается, а никаких сроков нам не озвучивают. Как нам быть с договорами аренды? На сколько их продлевать? Не ясно. В соседнем здании — там Ziko помещения сдает — уже никого не осталось. А мы пока работаем.

Вообще, тут место крутое. Практически центр города, у нас закрытая охраняемая территория — села бы какая-то компания и проблем не знала. Это во многом лучше, чем бизнес-центр, но что ж делать.

Я знаю, что сперва тут хотели строить коммерческое жилье, но потом все переиграли — строить будет УКС для льготников. Посмотрим, как быстро они справятся, — рассказала директор.

Как недавно сообщили агентству «Минск-Новости» в администрации Первомайского района, сейчас ведутся проектные работы. Заказчиками строительства станут УКС Советского и Центрального районов Минска. За счет привлеченных средств предусматривается строительство двух многоуровневых надземных гаражей-стоянок на 362 машино-места.

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