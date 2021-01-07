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В Минске снесут еще один квартал двухэтажек. Посмотрели, как он выглядит
Источник материала: Onliner
В скором будущем очередной малоэтажный уголок Минска уступит место новым высоткам. На месте обжитых зеленых (сейчас серых, но можно включить воображение) и местами сильно изношенных двухэтажек построят шесть многоквартирных домов. К настоящему времени часть жителей квартала уже отселили, другие все еще ждут решения и надеются получить хорошую компенсацию. Мы посмотрели, какие постройки планируют скормить экскаваторам.
Этот квартал находится в районе улицы Волгоградской. Со старенькими послевоенными двухэтажками соседствует частный сектор с добротными коттеджами. Их хозяева говорят, что несколько лет назад поднимался вопрос и о сносе их владений, но конкретных решений по ним пока нет.
В микрорайоне есть типография, которая пока остается на своем месте.
А вот сталинки теперь точно снесут. Некоторые из них уже частично пустуют: многие жители получили квартиры в других частях города.
— У многих в квартирах было по десять человек прописано, так они по две квартиры получили: кто в Уручье, кто в Новинках — у всех по-разному, — говорит нам мужчина по имени Александр, который еще не успел переехать.
— А люди в основном как к сносу относятся?
— А как тут можно относиться? Не вижу никакого смысла тут оставаться, — отвечает минчанин.
Свет здесь горит лишь в нескольких окнах, провисшие балконы оградили сеткой во избежание ЧП.
По дворам рыщут оставшиеся коты, местных на улицах совсем немного.
Дерево схватилось за забор — ему от перспективы сноса страшнее всего.
Кроме жилых домов, под ковш пойдут и два административных здания — просторные трехэтажные постройки, которые сдаются под офисы. Директор управляющей компании говорит, что сносу никто из них не противится, но неопределенность доставляет определенные трудности.
— Смысла бороться нет никакого: если решили сносить, то снесут обязательно. Вот только все это сильно затягивается, а никаких сроков нам не озвучивают. Как нам быть с договорами аренды? На сколько их продлевать? Не ясно. В соседнем здании — там Ziko помещения сдает — уже никого не осталось. А мы пока работаем.
Вообще, тут место крутое. Практически центр города, у нас закрытая охраняемая территория — села бы какая-то компания и проблем не знала. Это во многом лучше, чем бизнес-центр, но что ж делать.
Я знаю, что сперва тут хотели строить коммерческое жилье, но потом все переиграли — строить будет УКС для льготников. Посмотрим, как быстро они справятся, — рассказала директор.
Как недавно
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В скором будущем очередной малоэтажный уголок Минска уступит место новым высоткам. На месте обжитых зеленых (сейчас серых, но можно включить воображение) и местами...
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