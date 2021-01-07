Мистические обряды и эротические игры. Рассказываем, как развлекали себя белорусы на рождественские праздники

Источник материала: Tut.by

Наши предки всегда умели душевно и с особым колоритом встречать зимние праздники. Переодевания, песни и пляски, богатый стол, таинственные гадания — одним словом, скучать было некогда. Собрали для вас самые яркие рождественские традиции белорусов, и пусть они вас вдохновят провести большие выходные интересно!



Селяне со звездой, 1904 год, Заходы, Шкловский район / Cнимок неизвестного автора из книги М. Романюка «Беларускае народнае адзенне»

Самыми яркими событиями в годовом обрядовом цикле древних белорусов считались дни летнего и зимнего солнцестояния. Последний был особенно важен, ведь после него день шел в гору, а значит рождал новую жизнь. Позже языческие традиции наложились на христианские праздники Рождества Христова. Самый яркий пример, безусловно, Коляды, которые проводятся ежегодно как католиками, так и православными в канун Рождества.

Активные жители деревни создавали импровизированный ансамбль, в котором были различные персонажи: Коза, Медведь, Аист, Доктор, Цыган, Механоша (ответственный за сбор и хранение «благодарственной ноши» от приветливых хозяев), музыканты и другие.

Веселой компанией под знаком «каляднай зоркі», аллегорией вифлеемской звезды, они обходили каждый дом, пели песни, инсценировали забавные истории, танцевали с хозяевами.

Принимающая сторона в свою очередь должна была щедро отблагодарить артистов. Принимать колядовщиков было почетно, а не открыть двери — позором. Историки предполагают, что ранее часть собранных даров приносили в места поклонения языческим богам: Перуну, Дождьбогу, Велесу и другим. Об этом может свидетельствовать традиция, сохранившаяся до нашего времени на Полесье: деньги, которые люди дают колядовщикам, передаются в местную церковь.



Дети в зимней одежде с колядной звездой, 1960-е, Копылы, Каменецкий район / Cнимок неизвестного автора из книги М. Романюка «Беларускае народнае адзенне»

Коза в таких гуляньях была центральным героем. Благосклонность этого животного сулила большой урожай в поле и счастье в доме. Именно ее нужно было задобрить колбасой, баранками и серебряными монетами. Тогда она, согласно народной припевке, топнет ногой, махнет хвостом, покрутит рогом.

«Дзе каза ходзіць — там жыта родзіць, дзе каза хвастом — там жыта кустом, дзе каза нагой — там жыта капой, а дзе каза топ-топ — там жыта сем коп».

В большинстве регионов Беларуси в Козу наряжали молодого, разговорчивого парня. Но были и регионы, где использовали куклу, сделанную из соломы и подручных средств.



Обряд «Коляды» в Строчицах, 2019 год / Фотограф Альфред Микус



Обряд «Коляды» в Строчицах, 2018 год / Фотограф Альфред Микус

И если для народных гуляний артисты выдумывали невероятные наряды — выворачивали кожухи, надевали маски, рисовали бороды и прочее, то на праздничный ужин было за правило выбирать лучшее из гардероба, доставать из сундука с одеждой обновки.

Стол также предполагал особенный подход. Выбор блюд был обусловлен адаптацией организма после поста к обильной, жирной и мясной пище — шли по нарастающей. Первая кутья состояла из одноименной каши, селедки, моченых яблок, сушеных ягод, орехов, грибов и кваса. Неотъемлемым атрибутом сервировки обрядового стола был небольшой пучок сена, как отсылка к первым яслям Иисуса.

В каждый последующий ужин блюд на столе становилось больше: колбаса, сольтисон, гречневые блины, сыр, масло, грибной суп (поливка), ягодный кисель и прочее.



Обряд «Коляды» в деревне Заболоть, 2018 год / Фотограф Альфред Микус

На все колядные ужины пекли блины. При этом первый блин с каждого застолья (кутьи) откладывался и хранился до конца праздников. Жители деревни Баева Дубровенского района и сегодня соблюдают традицию в последнее праздничное утро давать эти «деликатесы» домашним животным: целый блин — корове, чтобы дала теленка в будущем году, по две половинки — овцам, в надежде на двух ягнят от каждой, и много мелких кусочков курам — чтобы яйца велись круглый год.



Обряд «Коляды» в деревне Заболоть, 2018 год / Фотограф Альфред Микус

Однако, не одними Колядами веселили себя белорусы. Так, молодежь организовывала специальные вечорки. Самой популярной была «Жаніцьба Цярэшкі».

В обряде участвовали незамужние и неженатые ребята. Познакомиться, узнать друг друга и, возможно, в будущем создать семью — для этого и участвовали в веселье. На реконструкциях обряда сегодня можно встретить и обрученные пары, и даже многолетние супружеские союзы. По признанию самих участников, это очень даже освежает отношения.

И хоть сегодня «Жаніцьба Цярэшкі» больше напоминает игру, в глубокой древности это событие было реальным шансом повлиять на свою судьбу.



Народный обряд «Женитьба Терешки», 2017 год / Фотограф Альфред Микус

Обрядовая игра проходила в большом сельском доме. На почетную роль ведущих выбирались счастливые в браке «матка» и «батька». Вечер стартовал с танцев под живую музыку. И вдруг кто-то кидал кодовый клич: «А не женить ли нам Терешку?».

Сначала «родители» подбирали пары. Самые проворные из молодежи заранее предупреждали о своих симпатиях. Для смелости и бодрого настроения новоиспеченным молодым наливали горячительные напитки и пускали в пляс.

После начинались забавные игры и даже испытания с ярко выраженным эротическим подтекстом. К примеру, молодые садились спиной друг к другу на длинной скамейке и по команде поворачивались для поцелуя. Главная задача — повернуться одновременно и в нужную сторону.

Или игра «сорвать вишенку»: девушка становилась на лавку, возле нее в специальную позицию группировались друзья бравого жениха, а сам молодой человек с разбега должен был запрыгнуть на руки своих помощников и достать до губ девушки.

По воспоминаниям, именно этот конкурс был самым забавным: у кого-то не хватало сил подпрыгнуть, а кого-то не могли поднять товарищи, кого-то за уши вытягивала девушка, а кого-то нарочно отталкивала.



Народный обряд «Женитьба Терешки», 2017 год / Фотограф Альфред Микус

Для тех же, кто был более скромен, но замуж всё равно хотелось, главным развлечением были гадания. Вплоть до 14 января девушки на выданье собирались на «специальные девичники».

Так, перед зеркалом насыпали зерно и пускали петуха: чье зерно склюет первым, той вскоре и замуж выходить. Или пекли оладки, а после кидали их одновременно собаке: чью первую возьмет, та и счастливица.

Перед сном под подушку прятали зеркало и расческу со словами: «Приди, приди, причеши, причеши, меня посмотри, себя покажи». Кто приснится в эту ночь, тот и суженый.

Под подушку прятали и бумажки с именами предполагаемых женихов. Верили, что первое имя, которое вытянет утром девушка, будет принадлежать будущему мужу.

На Рогочевщине девушки экспериментировали и со спальным костюмом. Они ложились спать в одном ботинке и приговаривали: «Кто придет мою ногу разувать, с тем я век буду коротать». Во сне по поверью девушка должна была увидеть своего принца.



Обряд «Коляды» в Строчицах, 2018 год / Фотограф Альфред Микус

В каждый рождественский обряд наши предки вкладывали глубокий философский смысл, каждое действие отражало накопленный столетиями опыт, менталитет и культуру народа. Наряжаться в цыгана или короля Бальтазара мы вас не призываем, но побаловать себя и своих близких праздничным застольем и теплыми поздравлениями — это обязательно!

Материал подготовлен с использованием источников: «Маскі ў каляндарнай абраднасці беларусаў», Т.І. Кухаронак

«Беларускія традыцыйныя каляндарныя святы», М.К. Котаў

«З крыніц спрадвечных», У.М.Сысоў

«Золотые правила народной культуры», О. Котович, Я. Крук

«Таямніцы беларускіх абярэгаў», В.У. Корсак