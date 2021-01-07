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Лукашенко показал телефон в своем кабинете. А какие телефоны у первых лиц других государств?
Источник материала: Tut.by
Российская журналистка Наиля Аскер-заде
Про какой телефон Александра Лукашенко мы говорим
В передаче Наили Аскер-заде промелькнул вот такой черно-золотой телефон. В один момент журналистка садится за него, и Александр Лукашенко шутит, что сейчас она будет управлять страной и принимать звонки.
«А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?» — спрашивает Наиля.
«Хочешь, наберу сейчас Путина тебе», — отвечает Лукашенко.
Мы не смогли определить точную модель этого телефона, скорее всего, он был изготовлен на заказ.
Напомним: Александр Лукашенко ранее говорил, что смартфоном не пользуется. «Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», —
По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко. «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — добавил Александр Лукашенко.
Однако весной 2020 года Telegram-канал «Пул Первого» выложил видео, где Лукашенко
Также Александр Лукашенко точно пользуется системой правительственной связи, в том числе и на
А какие телефоны есть у глав других государств?
Дональд Трамп
Первым делом вспомним про Дональда Трампа, который пока остается на посту президента США. До победы на выборах он пользовался одной из моделей Samsung Galaxy. Но став главой страны, Трамп был вынужден сменить свой Android-смартфон на защищенное устройство, утвержденное секретной службой.
Правда, он по-прежнему использует обычные смартфоны. Так, в 2018 году
Джо Байден
Во время подготовки текста еще не было известно о последующих
Байдена замечали с разными марками телефона. Но если судить по его
Также его замечали с «раскладушкой» с дополнительной защитой.
Гаджет выглядит довольно странно, возможно сделан на заказ.
Ангела Меркель
Канцлер Германии уже несколько лет использует Blackberry. В 2014 году Ангеле Меркель вручили Blackberry Q10 с дополнительными функциями безопасности: в ее телефоне установлен так называемый крипточип стоимостью 2500 евро от Secusmart, обеспечивающий безопасное соединение.
Эммануэль Макрон
Судя по всему, президент Франции использует iPhone. Даже на своем официальном портрете он позирует в окружении двух айфонов (они лучше видны на
Си Цзиньпин
Лидер КНР тщательно следит за своей безопасностью и не показывает гаджеты. Однако известно, что в конце 2014 года Владимир Путин подарил Си Цзиньпину YotaPhone 2.
Также жена главы Китая
Владимир Путин
Президент России
«Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — пояснил Владимир Путин.
В конце 2018 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
Владимир Зеленский
Известно, что у президента Украины
Нарендра Моди
Премьер-министр Индии
Скотт Моррисон
Судя по фото, сделанным во время предвыборной кампании Скотта Моррисона, премьер-министр Австралии использует iPhone — 6 Plus или 6s Plus. Но обычно он держит девайс
Ким Чен Ын
На этом фото 2013 года Ким Чен Ын использует смартфон HTC. С тех пор Северная Корея разработала собственное Android-устройство Arirang, но новостей об обновлении парка гаджетов Ына пока нет.
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Вспоминаем, с какими девайсами замечали лидеров разных стран.
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