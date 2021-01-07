Лукашенко показал телефон в своем кабинете. А какие телефоны у первых лиц других государств?

Источник материала: Tut.by

Российская журналистка Наиля Аскер-заде выложила трейлер своей программы «Действующие лица» на канале «Россия-1» с Александром Лукашенко. Помимо прочего в кадре появляется и большой стационарный телефон. Показываем его, а заодно вспоминаем, какие телефоны были замечены у глав других государств.

Про какой телефон Александра Лукашенко мы говорим



Источник: nailyaaskerzade / Telegram

В передаче Наили Аскер-заде промелькнул вот такой черно-золотой телефон. В один момент журналистка садится за него, и Александр Лукашенко шутит, что сейчас она будет управлять страной и принимать звонки.

«А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?» — спрашивает Наиля.

«Хочешь, наберу сейчас Путина тебе», — отвечает Лукашенко.

Мы не смогли определить точную модель этого телефона, скорее всего, он был изготовлен на заказ.

Напомним: Александр Лукашенко ранее говорил, что смартфоном не пользуется. «Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — заявил он в 2020 году.

По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко. «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — добавил Александр Лукашенко.

Однако весной 2020 года Telegram-канал «Пул Первого» выложил видео, где Лукашенко говорил по мобильному телефону с Михаилом Гуцериевым. Точную марку девайса тогда определить не удалось.



Изображение: «Пул Первого», Telegram

Также Александр Лукашенко точно пользуется системой правительственной связи, в том числе и на борту вертолета во время уборочной. А на его рабочем столе не раз замечали компьютер iMac.

А какие телефоны есть у глав других государств?

Дональд Трамп

Первым делом вспомним про Дональда Трампа, который пока остается на посту президента США. До победы на выборах он пользовался одной из моделей Samsung Galaxy. Но став главой страны, Трамп был вынужден сменить свой Android-смартфон на защищенное устройство, утвержденное секретной службой.

Правда, он по-прежнему использует обычные смартфоны. Так, в 2018 году сообщалось , что у Трампа как минимум два iPhone. Один позволяет только звонить, а на втором установлен Twitter и браузер для просмотра новостных сайтов. Причем Трамп отказывается ежемесячно менять телефоны ради безопасности, как предписывают внутренние протоколы Белого дома. Говорит, что это «слишком неудобно».

Джо Байден



Источник: @joebiden / Insragram

Во время подготовки текста еще не было известно о последующих беспорядках в здании Капитолия в Вашингтоне . Однако Джо Байден по-прежнему считается следующим президентом США, так что мы решили не исключать его из списка.

Байдена замечали с разными марками телефона. Но если судить по его Instagram , он взаимодействует с соцсетями при помощи iPhone 11.

Также его замечали с «раскладушкой» с дополнительной защитой.



Источник: the-star.co.ke

Гаджет выглядит довольно странно, возможно сделан на заказ.

Ангела Меркель

Канцлер Германии уже несколько лет использует Blackberry. В 2014 году Ангеле Меркель вручили Blackberry Q10 с дополнительными функциями безопасности: в ее телефоне установлен так называемый крипточип стоимостью 2500 евро от Secusmart, обеспечивающий безопасное соединение.

Эммануэль Макрон

Судя по всему, президент Франции использует iPhone. Даже на своем официальном портрете он позирует в окружении двух айфонов (они лучше видны на видео с бэкстейджа).

Си Цзиньпин

Лидер КНР тщательно следит за своей безопасностью и не показывает гаджеты. Однако известно, что в конце 2014 года Владимир Путин подарил Си Цзиньпину YotaPhone 2.

Также жена главы Китая появлялась на публике с iPhone 5 и с Nubia Z5 Mini от китайской компании ZTE.

Владимир Путин

Президент России рассказал в интервью ТАСС, что предпочитает телефон специальной связи современным гаджетам. Он добавил, что иногда совершает звонки по смартфону, когда ему передают эти устройства подчиненные, однако такое происходит нечасто.

«Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — пояснил Владимир Путин.

В конце 2018 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что президент не пользуется смартфоном. Тогда он отметил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут». Песков назвал использование смартфона «добровольным эксгибиционизмом», готовностью «выставлять все на всеобщий показ». По словам пресс-секретаря, это невозможно в случае, когда речь идет о президенте России.

Владимир Зеленский

Известно, что у президента Украины имеется iPhone 11 Pro (или увеличенный Pro Max). А еще, судя по фото из Сети, на гаджете Зеленского установлен Яндекс.Диск.





Нарендра Моди

Премьер-министр Индии использует iPhone. На протяжении многих лет Моди попадал на снимки с различными моделями айфонов, включая 5 и 6 модели.

Скотт Моррисон



Фото сделано во время предвыборной кампании Скотта Моррисона

Судя по фото, сделанным во время предвыборной кампании Скотта Моррисона, премьер-министр Австралии использует iPhone — 6 Plus или 6s Plus. Но обычно он держит девайс кожаном чехле , так что сложно сказать более определенно.

Ким Чен Ын

HTC has a customer in Kim Jong-un — http://t.co/5cj2cHjxCs pic.twitter.com/SWWTk3YVQZ — VR Zone (@vrzone) March 29, 2014

На этом фото 2013 года Ким Чен Ын использует смартфон HTC. С тех пор Северная Корея разработала собственное Android-устройство Arirang, но новостей об обновлении парка гаджетов Ына пока нет.