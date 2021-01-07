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20 самых красивых женщин 2020 года

07.01.2021 08:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты развлекательной платформы TC Candler составили список ста самых красивых женщин 2020 года. Для выявления победительницы и распределения мест был использован особый алгоритм.

На итог этого рейтинга влияют:

  • симметрия лица (50%);
  • голоса пользователей (30%);
  • общие стандарты привлекательности (20%), такие как тело, харизма, интеллект, социальная активность и так далее.

В процентах указана степень влияния одного из трёх показателей на общий результат. Давайте посмотрим на двадцатку самых красивых женщин планеты в 2020 году по этой версии. И поскольку речь идёт обо всём мире, представительниц Европы и Северной Америки здесь только половина.

20 место: Анджелина Джоли

Актриса и режиссёр, США, 45 лет.

19 место: Лю Юйсинь

Актриса и певица, Китай, 32 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эксперты платформы TC Candler составили список ста самых красивых женщин ушедшего года.
 
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