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20 самых красивых женщин 2020 года
Источник материала: Tut.by
Эксперты развлекательной платформы TC Candler составили список ста самых красивых женщин 2020 года. Для выявления победительницы и распределения мест был использован особый алгоритм.
На итог этого рейтинга влияют:
В процентах указана степень влияния одного из трёх показателей на общий результат. Давайте посмотрим на двадцатку самых красивых женщин планеты в 2020 году по этой версии. И поскольку речь идёт обо всём мире, представительниц Европы и Северной Америки здесь только половина.
20 место: Анджелина Джоли
Актриса и режиссёр, США, 45 лет.
19 место: Лю Юйсинь
Актриса и певица, Китай, 32 года.
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