20 самых красивых женщин 2020 года

Источник материала: Tut.by

Эксперты развлекательной платформы TC Candler составили список ста самых красивых женщин 2020 года. Для выявления победительницы и распределения мест был использован особый алгоритм.

На итог этого рейтинга влияют:

симметрия лица (50%);

голоса пользователей (30%);

общие стандарты привлекательности (20%), такие как тело, харизма, интеллект, социальная активность и так далее.

В процентах указана степень влияния одного из трёх показателей на общий результат. Давайте посмотрим на двадцатку самых красивых женщин планеты в 2020 году по этой версии. И поскольку речь идёт обо всём мире, представительниц Европы и Северной Америки здесь только половина.

20 место: Анджелина Джоли

Актриса и режиссёр, США, 45 лет.

19 место: Лю Юйсинь

Актриса и певица, Китай, 32 года.