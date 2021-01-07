|
В Петербурге задержан член стачкома «Беларуськалия»
Источник материала: Навiны
В Санкт-Петербурге полицией задержан член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Андрей Прилуцкий.
Поводом для санкций стал экстрадиционный запрос белорусских властей, которые обвиняют Прилуцкого по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников милиции), которая предусматривает наказание до шести лет колонии.
Как отмечает
Прилуцкий подбежал к этой группе и заслонил собой неизвестного. Нападавшие бросились на него, повалили на землю и стали избивать. Завязалась потасовка, в результате которой Прилуцкий попал в СИЗО, где стал свидетелем жестокого обращения силовиков с задержанными.
Читать также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Санкт-Петербурге полицией задержан член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Андрей Прилуцкий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)