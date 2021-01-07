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Глава МИД Литвы: ситуация в Беларуси — повод вернуться к дискуссии на уровне ЕС

07.01.2021 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Ситуация в Беларуси — повод вернуться к дискуссии на уровне ЕС о том, что мы можем сделать для будущего стран Восточного партнерства», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы: ситуация в Беларуси — повод вернуться к дискуссии на уровне ЕС

На переговорах со своим румынским коллегой Богданом Ауреску 6 января, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства, Ландсбергис «приветствовал плодотворное сотрудничество с Румынией в вопросе поддержки Беларуси», других стран, а также энергетической безопасности.

Он считает также необходимым совместно поддерживать страны Восточного партнерства, стремящиеся к евроатлантической интеграции.

По сообщению МИД Румынии, министры договорились продолжить «сотрудничество по ситуации в Беларуси». Богдан Ауреску отметил в «Твиттере», что у Бухареста и Вильнюса схожее видение будущего ВП.

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«Ситуация в Беларуси — повод вернуться к дискуссии на уровне ЕС о том, что мы можем сделать для будущего стран Восточного партнерства», — заявил министр...
 
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