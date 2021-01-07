Истории из жизни. «Так а чего Лукашенко не уходит?»

Источник материала: Салiдарнасць

Новая белорусская реальность: как протесты и ситуация в стране отражаются на отношениях в семье.

Фото Игорь Мелешко

Немного из личного опыта о том, как работает пропаганда.

Вскоре после выборов, 15 августа, привезли из деревни в Минск дедушку на плановое медобследование. Родственник в полном замешательстве. Минск гудит, по всему проспекту цепи солидарности, бело-красно-белые флаги, машины сигналят — в общем, картинка явно отличается от той, что показывают по телевизору.

Пока едем в больницу, объясняем, происходящее: что Лукашенко выборы проиграл, а результат сфальсифицировал, поэтому люди протестуют и требуют, чтобы он ушел.

— О, так а чего не уходит? — искренне недоумевает дедушка.

***

Продолжение истории не менее любопытное. Назад в деревню дедушка возвращается с 17-летним внуком и неизгладимыми впечатлениями. Неделю родственники живут вместе. Внук рассказывает и показывает на телефоне все, что происходит в Беларуси, дедушка внимает.

В наш визит пожилой родственник уже демонстрирует недюжинную политическую осведомленность, живо интересуется последними новостями, расспрашивает про численность выходящих на акции людей. Кажется, процесс выздоровления не остановить.

Уезжая, предупреждаем, что в Минск прибыли российские пропагандисты, а поскольку альтернативный источник информации покидает его вместе с нами, советуем не верить тому, что показывают по ТВ.

Через неделю снова собираемся вместе на семейное торжество. Естественно, все разговоры гостей только о политике. Дедушка слушает внимательно, в разговор не вступает. Однако через какое-то время не выдерживает:

— А вы что хотите, чтобы нас Польша захватила?

***

Впрочем, есть и те, кто своих взглядов так быстро не меняет. 25 лет Иван Петрович пытался переубедить свою жену, что Лукашенко — э-э… не очень хороший президент. Но Анна Павловна непреклонна.

Август 2020-го окончательно показал, что даже 30-летний брак не может преодолеть таких политических противоречий.

Иван Петрович до сих пор недоумевает, «как столько лет жил с такой дурой».

Анна Павловна — что из семьи супруга увела не разлучница, а Александр Григорьевич.

***

Еще одна драма на фоне политических противоречий. Максим и Настя подали заявление в ЗАГС, однако проблема в том, что вся родня невесты — ярые оппозиционеры, а жениха — как раз наоборот (отец служит в РОВД и является представителем давней милицейской династии).

Родственники с обеих сторон не только не хотят видеть друг друга, но и вполне логично предполагают, что ничем хорошим свадьба, на которой соберутся милиционеры и оппозиционеры закончиться не может.

Ждать, когда разрешится политическая ситуация и откладывать торжество, дальше уже тоже невозможно. Плод любви созрел раньше, чем желание у Лукашенко уйти.

Пока принято единственно возможное решение. У молодых будет сразу две свадьбы: одна с родственниками невесты, другая — с родственниками жениха.

***

Разговор на рынке:

— Я принес сдать лазерный проектор.

— А что, не работает?

— Работает, но светит только красно-зелеными огнями. Жена сказала, что выгонит, если дом будет красно-зеленым гореть.

— Мужчина, нужно было сразу смотреть, что такие цвета. У нас других нет. Знаете что, а подарите его каким-нибудь ябатькам.

— Хрен им, а не проектор.

Продавец (своему напарнику):

— Блин, опять возврат.