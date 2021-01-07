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Истории из жизни. «Так а чего Лукашенко не уходит?»
07.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Новая белорусская реальность: как протесты и ситуация в стране отражаются на отношениях в семье.
Фото Игорь Мелешко
Немного из личного опыта о том, как работает пропаганда.
Вскоре после выборов, 15 августа, привезли из деревни в Минск дедушку на плановое медобследование. Родственник в полном замешательстве. Минск гудит, по всему проспекту цепи солидарности, бело-красно-белые флаги, машины сигналят — в общем, картинка явно отличается от той, что показывают по телевизору.
Пока едем в больницу, объясняем, происходящее: что Лукашенко выборы проиграл, а результат сфальсифицировал, поэтому люди протестуют и требуют, чтобы он ушел.
— О, так а чего не уходит? — искренне недоумевает дедушка.
***
Продолжение истории не менее любопытное. Назад в деревню дедушка возвращается с 17-летним внуком и неизгладимыми впечатлениями. Неделю родственники живут вместе. Внук рассказывает и показывает на телефоне все, что происходит в Беларуси, дедушка внимает.
В наш визит пожилой родственник уже демонстрирует недюжинную политическую осведомленность, живо интересуется последними новостями, расспрашивает про численность выходящих на акции людей. Кажется, процесс выздоровления не остановить.
Уезжая, предупреждаем, что в Минск прибыли российские пропагандисты, а поскольку альтернативный источник информации покидает его вместе с нами, советуем не верить тому, что показывают по ТВ.
Через неделю снова собираемся вместе на семейное торжество. Естественно, все разговоры гостей только о политике. Дедушка слушает внимательно, в разговор не вступает. Однако через какое-то время не выдерживает:
— А вы что хотите, чтобы нас Польша захватила?
***
Впрочем, есть и те, кто своих взглядов так быстро не меняет. 25 лет Иван Петрович пытался переубедить свою жену, что Лукашенко — э-э… не очень хороший президент. Но Анна Павловна непреклонна.
Август 2020-го окончательно показал, что даже 30-летний брак не может преодолеть таких политических противоречий.
Иван Петрович до сих пор недоумевает, «как столько лет жил с такой дурой».
Анна Павловна — что из семьи супруга увела не разлучница, а Александр Григорьевич.
***
Еще одна драма на фоне политических противоречий. Максим и Настя подали заявление в ЗАГС, однако проблема в том, что вся родня невесты — ярые оппозиционеры, а жениха — как раз наоборот (отец служит в РОВД и является представителем давней милицейской династии).
Родственники с обеих сторон не только не хотят видеть друг друга, но и вполне логично предполагают, что ничем хорошим свадьба, на которой соберутся милиционеры и оппозиционеры закончиться не может.
Ждать, когда разрешится политическая ситуация и откладывать торжество, дальше уже тоже невозможно. Плод любви созрел раньше, чем желание у Лукашенко уйти.
Пока принято единственно возможное решение. У молодых будет сразу две свадьбы: одна с родственниками невесты, другая — с родственниками жениха.
***
Разговор на рынке:
— Я принес сдать лазерный проектор.
— А что, не работает?
— Работает, но светит только красно-зелеными огнями. Жена сказала, что выгонит, если дом будет красно-зеленым гореть.
— Мужчина, нужно было сразу смотреть, что такие цвета. У нас других нет. Знаете что, а подарите его каким-нибудь ябатькам.
— Хрен им, а не проектор.
Продавец (своему напарнику):
— Блин, опять возврат.
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Новая белорусская реальность: как протесты и ситуация в стране отражаются на семейных отношениях.
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