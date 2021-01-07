|
Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки – видео
07.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотрудники Московского зоопарка сделали его обитателям подарки на Новый год. Каждое животное получило индивидуальный предмет с сюрпризом, который поднимет им настроение.
Панды получили коробки с бутонами гвоздики, запах которых они любят. Также в подарке была древесная стружка и гирлянда из кубиков, куда положили кукурузные зерна. Как объяснили работники зоопарка, эти животные любят играть с ними.
Для львов подготовили конструкции из коробок и мешковины. Их побрызгали ароматными маслами, чтобы животным было интереснее. При этом специалисты отметили, что они любят и простые пустые коробки, как все кошки.
В подарок белому медведю преподнесли мешок с сеном. Внутри него спрятали вареную свеклу.
Судя по видеоролику, животные заинтересовались своими подарками.
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники зоопарка регулярно готовят сюрпризы для своих подопечных, не стали исключением и новогодние дни. Панды, львы и белые медведи к праздникам получили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)