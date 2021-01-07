Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники Московского зоопарка сделали его обитателям подарки на Новый год. Каждое животное получило индивидуальный предмет с сюрпризом, который поднимет им настроение.

Панды получили коробки с бутонами гвоздики, запах которых они любят. Также в подарке была древесная стружка и гирлянда из кубиков, куда положили кукурузные зерна. Как объяснили работники зоопарка, эти животные любят играть с ними.

Для львов подготовили конструкции из коробок и мешковины. Их побрызгали ароматными маслами, чтобы животным было интереснее. При этом специалисты отметили, что они любят и простые пустые коробки, как все кошки.

В подарок белому медведю преподнесли мешок с сеном. Внутри него спрятали вареную свеклу.

Судя по видеоролику, животные заинтересовались своими подарками.

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