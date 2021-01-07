ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки – видео

07.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники Московского зоопарка сделали его обитателям подарки на Новый год. Каждое животное получило индивидуальный предмет с сюрпризом, который поднимет им настроение.

© Sputnik
Посмотрите, кто нас умилял в 2020 году

Панды получили коробки с бутонами гвоздики, запах которых они любят. Также в подарке была древесная стружка и гирлянда из кубиков, куда положили кукурузные зерна. Как объяснили работники зоопарка, эти животные любят играть с ними.

Для львов подготовили конструкции из коробок и мешковины. Их побрызгали ароматными маслами, чтобы животным было интереснее. При этом специалисты отметили, что они любят и простые пустые коробки, как все кошки.

В подарок белому медведю преподнесли мешок с сеном. Внутри него спрятали вареную свеклу.

Судя по видеоролику, животные заинтересовались своими подарками.

Смотрите также: 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники зоопарка регулярно готовят сюрпризы для своих подопечных, не стали исключением и новогодние дни. Панды, львы и белые медведи к праздникам получили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Литвы: ситуация в Беларуси — повод вернуться к дискуссии на уровне ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика