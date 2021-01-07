Божий звук: как монахиня с боязнью высоты уже 20 лет бьет в колокола

Источник материала: Sputnik Беларусь

Корреспондент Sputnik забрался на колокольню, с которой уже 20 лет доносится служебный звон, и узнал несколько интересных фактов о звонарском деле.

Педали, "руль" и коробка передач

В конце 90-х Татьяна Игнатович (имя матушки до монастыря - Sputnik) окончила философский факультет БГУ, попала в сестричество, а после этого - в монастырь. В начале "нулевых" здесь существовал лишь Никольский храм, рядом с которым висел только один 15-килограммовый колокол. Матушка вспоминает:

"Мне тогда хотелось попробовать в него позвонить. Пришла, ударила пару раз, и стало интересно. Попросила у батюшки благословения научиться звонить, тем более к тому времени в Минске открылась школа звонарей. И завертелось…", - говорит монахиня.

© Sputnik Станислав Лобатый Матушка Тамара на колокольне Свято-Елисаветинского монастыря

Технике звона сестра Тамара училась три месяца. Для того чтобы стать звонарем, музыкального образования и знания нотной грамоты не нужно, поясняет матушка, главное, чтобы чувство ритма было.

"Есть определенный алгоритм, последовательность колокольных звонов. Сначала, например, "включаются" зазвонные, затем подзвонные. Ими я управляю руками. Есть еще большие колокола, которые звонят басом, их я активизирую нажатием ноги на педали", - показывает технику звона матушка Тамара и дополняет: "Здесь, как в машине: педали, коробка передач и руль".

© Sputnik Станислав Лобатый Этими педалями "включаются" большие колокола, которые звонят басом

Божий звук

Свято-Елисаветинская колокольня довольно скромная и включает всего 10 "инструментов". Самый массивный колокол весит 520 кг, он отлит на Ярославском колокольном заводе. Его купили в этом году на пожертвования воскресной школы при монастыре.

© Sputnik Станислав Лобатый Монастырские колокола отлиты на разных заводах, есть и белорусские

Компанию ему составляют три воронежских (отливались на колокололитейном заводе Анисимова) и шесть минских (частная фирма). Уход за ними соответствующий: раз в несколько месяцев нужно чистить от налета, который образуется от ветра и дождя.

© Sputnik Станислав Лобатый Технике звона матушка Тамара училась три месяца, музыкальный слух здесь не важен, главное - чувствовать ритм

У каждого колокола, рассказывает матушка, свое неповторимое звучание. Даже те, которые были произведены на одном заводе, имеют одинаковую форму и вес, звучат по-разному: при отливке появляются штрихи, они и влияют на итоговое звучание.

"Для нас, монахинь, колокол – не просто большая, красиво отлитая фигура, это будто связь Бога с человеком через звук. Когда звонят колокола, люди чувствуют это, и идут на службу. И я несу за это ответственность", - констатирует матушка Тамара.

Сейчас в обители 10 монахинь-звонарей. На колокольню они поднимаются четыре раза в день: утром и вечером перед службой, в полдень и во время крестного хода после службы. Стандартная продолжительность колокольных "композиций" – 15 минут. Руки не устают, но…

© Sputnik Станислав Лобатый Всего колоколов - 10, столько же сейчас и монахинь-звонарей, они поднимаются на колокольню по четыре раза в день

"Самое сложное для меня – не смотреть вниз, потому что я панически боюсь высоты (колокольня в Никольском храме находится на высоте трехэтажного дома – Sputnik): сразу же начинает мутить. Поэтому я, когда звоню, смотрю просто наверх, в небо", - резюмирует матушка.

Читайте также: