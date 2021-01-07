Источник материала: Хартия'97

Диктатор, деньги, трое убийц: как спецслужбы сливают Лукашенко 7.01.2021, 9:05

коллаж - Алина Подлесная/LIGA.net

Многие стремятся к смене правящего клана в Беларуси.

Спецслужбы Беларуси обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета, который четыре года спустя действительно был убит – взорван в автомобиле в центре Киева.

Кто слил аудиозаписи из кабинета тогдашнего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, разбирало издание LIGA.net .

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Брюссельское издание Euobserver и Беларускі Народны Трыбунал опубликовали расследование, которое может свидетельствовать о причастности высшего руководства Беларуси к устранению Павла Шеремета. На аудиозаписи якобы экс-председатель КГБ Вадим Зайцев вместе с двумя сотрудниками элитного спецподразделения "Альфа" обсуждает способы ликвидации противников Лукашенко. Эту оперативную группу Зайцев создал для борьбы с политическими противниками Лукашенко.

Запись разговора сделана 11 апреля 2012 года в кабинете Зайцева. На аудио, среди прочих, упоминается ненавистный Лукашенко журналист Шеремет. "По Шеремету нужно сработать, который з*****л б***ь. Сделаем закладку какую-то, чтоб эту крысу б***ь совсем б***ь... Ни рук, ни ног не соберут. Чтобы все было натурально, но это не так воздействует на сознание людей", – якобы говорит на записях Зайцев.

На видео диалог о Шеремете примерно с 09:25. Всю расшифровку 25-минутного совещания на русском опубликовали здесь .

Один из собеседников отвечает, что "по закладке не будет проблем". Дальше они обсуждают яды от "интересного профессора" из Витебска.

О том, что за заказом может стоять Лукашенко, говорит фраза предположительно Зайцева: "президент ждет этих четких мероприятий". И внес более $1,5 млн на специальный счет для неформальных операций такого типа: "Но нам надо создать прецедент, чтобы Лукашенко увидел результат, да... Сейчас говорить: дайте мне (деньги), мы поедем туда-сюда, мы потратим х**еву сумму денег и результатов не достигнем. Президент скажет: ну, вы ох**ели, мало того, что вы обещаете, так вы еще деньги растырили б**ть, а результатов нету ни**я".



материелы слежки КГБ за шереметом

скриншоты материалов euobserver.com

На момент этого разговора Павел Шеремет жил в России. Но КГБ, согласно попавшему к журналистам отчету, даже там за ним следила. Был известен адрес его проживания (уточнялось, что в коттеджном поселке находился охраняемый КПП), даты поездок за рубеж, номер телефона Павла Шеремета и его дочери Елизаветы, номер автомобиля (и то, что при вождении он пользуется очками), время работы в Коммерсанте.

Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Александр Лукашенко считал Шеремета своим личным врагом. Основанный по инициативе Шеремета "Белорусский партизан" в 2012 году "очень и очень жестко проходился по белорусской власти.

С 2008 по 2012 год приказы Лукашенко по его оппонентам старательно отрабатывал председатель КГБ Вадим Зайцев. За это в 2011 году его включили в список белорусских чиновников, на которых наложены санкции Евросоюза. В 2012 году совет Европейского Союза назвал Зайцева ответственным за превращение КГБ в главный орган репрессий гражданского общества, незаконное преследование белорусской оппозиции, пытки политических оппонентов и жестокое обращение с заключенными.

"Зайцев немного туповат, но очень исполнителен. Я это знаю, потому что он лично допрашивал меня, когда меня посадили в 2010 году. Он угрожал моей жене и малолетнему тогда сыну физической расправой", – рассказал LIGA.net соперник Лукашенко на президентских выборах 2010 года Андрей Санников.

Это человек без моральных качеств, говорит Санников: "И этим, наверное, Зайцев оправдал доверие клана убийц в Беларуси, во главе которого стоит Лукашенко. Это убийца, который участвовал в организации убийств и пыток в Беларуси и, как может следовать из записей, за ее пределами".

Санников считает голос на аудиозаписях Euobserver очень похожим на голос Зайцева. "Я не сомневаюсь в аутентичности. По манере разговора, убогости лексики – Зайцев. А вот почему это сейчас появилось, и какие еще пленки мы услышим – вопрос", – сказал он.

Сливать Лукашенко могли как спецслужбы РФ – чтобы еще больше привязать к себе Беларусь угрозой публикации нового компромата, так и Запад – на фоне массовых протестов в Беларуси. И даже сами белорусские силовики, которые стремятся к смене правящего клана.

Журналистам пленки о Шеремете передал бывший беларуский спецназовец из спецподразделения "Алмаз" (это структура МВД Беларуси) Игорь Макар. Он выехал из Беларуси еще в 2006 году. Макар утверждает, что получил пленки от анонимных источников из КГБ Беларуси в 2012 году и передал спецслужбам США, чтобы предотвратить убийство своего друга Олега Алкаева – его имя тоже упоминается в записях.

Алкаев – бывший начальник СИЗО в Минске, в котором приводятся в исполнение смертные приговоры. Эмигрировав в Германию, он рассказывал о том, как Лукашенко устраивал внесудебные казни. Также написал книгу "Расстрельная команда", над которой работал вместе с Шереметом. В разговоре с российским The Insider Алкаев заявил: он не сомневается в том, что за эту книгу беларуский КГБ и заказал Шеремета.

"Для Беларуси он был раздражителем. Мы работали над продолжением книги, она была очень неприятная... Это было опасно", – сказал Алкаев.

В интервью Deutsche Welle на вопрос, могли ли беларуские спецслужбы убить Шеремета, Макар ответил: "Я говорил об этом с информаторами, которые общались с другими людьми из КГБ, и мне было конкретно сказано, что работа по Павлу Шеремету... не останавливалась. Я думаю, что это сделали именно беларуские спецслужбы. Даже в этой записи видно, насколько эмоциональным становится Зайцев, когда речь идет о Шеремете. Я уверен, что Лукашенко поставил установку КГБ, – устранить Шеремета".

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