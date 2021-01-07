Источник материала: Хартия'97

«Мы сильные, когда мы вместе» 7.01.2021, 8:59

Тадеуш Кондрусевич провел трогательную службу в Фарном костеле в Гродно.

В Гродно в Фарном костеле прошла праздничная и очень трогательная служба, участие в которой принял митрополит Тадеуш Кондрусевич. Она вместила в себя и традиционные молитвы, и проповеди, и воспоминания митрополита о Гродно его детства, и разговоры о вере и единстве. А еще громкие и долгие аплодисменты, настоящие эмоции, шутки и даже слезы (их было много), пишет tut.by .





6 января католики отмечают праздник Трех королей или Богоявления. По традиции верующие в этот день приходят в храмы на торжественную имшу, а еще священники освящают мел, ладан и золото. Но драгоценности сейчас практически никто в храм не приносит, и Кондрусевич шутит, что если у кого-то есть золотые зубы, то можно улыбаться, но больше говорит о кусочках мела, которые принесли прихожане на службу, а потом ими напишут на дверях своих домов и квартир буквы К, М и В, символизирующие имена мудрецов, пришедших поклониться Иисусу.





На вечерней праздничной мессе в Фарном костеле было как никогда многолюдно.

Некоторые прихожане стояли даже на улице. Кто-то говорит, что пришел на праздничную мессу, а о том, что на ней будет митрополит Тадеуш Кондрусевич не знал, а кто-то наоборот посетить храм решил именно из-за приезда арцибискупа. В костел пришли, кстати, и православные.





Кондрусевич же рассказывает, что в эти дни приехал не только в Гродно, но и уже побывал на своей малой родине — в Одельске, где также провел службу. А еще упоминая о вере вдруг вспоминает, как будучи школьником ехал по улице Кирова, увидел уже взорванную Фару Витовта и запомнил тогда слова людей «Всё, костела больше нет». Но в тоже время, говорит, что помнит и то, как горожане защищали Фарный костел, где именно сейчас проходит эта праздничная служба.

















Кондрусевич вспоминает, что люди буквально ложились на пол храма, чтобы не дать закрыть святыню, и костел «остался в живых».

Вообще служба в Фарном костеле была очень трогательной. Голос у Кондрусевича то и дело срывался и дрожал и, казалось, он и не хотел скрывать свои эмоции и слезы. Прихожане, слушая митрополита, сначала тайком вытирали слезы, а потом уже и не стеснялись плакать.





Митрополит проводил службу на польском, переходя время от времени на белорусский и русский языки. Он говорил о том, что у белорусов сейчас много испытаний — и эпидемия короновируса, и кризис, который на данный момент переживает страна.





— И каждый должен дать себе ответ, кто я есть перед Богом, перед Иисусом Христом, и какое я хочу строить будущее свое, своей семьи, города, своей страны и земли, где я живу, — говорил митрополит. — Сегодня наше общество поделено […], но когда-нибудь это все закончится, и раны ненависти затянутся. Эти раны требуют эликсира любви и прощения. Все зависит от нас, и наши судьбы тоже зависят от нас.













После службы к митрополиту потянулись люди — что-то сказать, поздравить с юбилеем и пожелать здоровья. Говорили много, эмоционально. О любви, гордости и вере.

— А яшчэ вы навучылі нас любіць беларускую мову, бо вы на ёй размаўляеце, вы навучылі нас маліцца. Мы ганарымся вамі і ўсе гэтыя чатыры месяцы мы маліліся за вас і на адлегласці разам з вамі. І Бог пачуў нашую сумесную малітву, — говорит одна из женщин.









Молодые прихожане рассказывали митрополиту, что все то время, когда он был за границей, они каждый день приходили в Фарный костел и в определенное время начинали совместную молитву за его возвращение.













— Вы — арцыбіскуп нашых сэрцаў, — говорит одна из девушек.

Слова гродненцев Тадеуша Кондрусевича, конечно, растрогали.

— Дзякуй усім, хто маліўся гэтыя чатыры месяцы, гэта было вельмі важна для мяне, і я адчуваў гэтую малітву, бо ведаю аб ёй, будучы ў кантакце са святарамі на Беларусі. Мяне часта пытаюць, што было найгорш. Я меў дзе жыць, я меў што есць, меў дзе праводзіць імшу, аднак чакаў. Кожны дзень пачынаў з таго, што глядзеў электроную пошту. А можа ёсць нейкая вестка, што я магу вярнуцца? Яе не было доўга, але яна прыйшла. Бог робіць цуды, але з дапамогаю людзей. Шчыры дзякуй тым, хто (здесь митрополит переходит на русский, — прим. tut.by) поддерживал меня, это было важно. Молитва пробивает небеса и это был еще один знак солидарности. Мы сильные, когда мы вместе.

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