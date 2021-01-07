Помните священника, на попечении которого 40 котиков? Узнали, с какими мыслями он встречает Рождество

Источник материала: Tut.by

Пару месяцев назад мы рассказывали о православном священнике — отце Георгии. В течение нескольких столетий его предки выбирали духовный путь. А сам он служит настоятелем в небольшом деревенском храме, спасает животных и очень переживает за белорусов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Вера должна быть крепка. Давайте вспомним, где и когда побеждали мирные протесты. В Индии, например. Но возглавляем этот протест был Махатмой Ганди — человеком глубоко духовным, с сильной верой, — говорил в нашем прошлом интервью отец Георгий. — Будут предлагать „диалог“. Но чтобы был диалог, нужно покаяние той стороны, что заповеди нарушила. А покаянию должно сопутствовать принесение плодов покаяния. Вспомним, как будущий апостол Матфей обещал Господу половину неправедно нажитого имущества раздать нищим, а кого чем обидел — возвратить четверицею.

Нет необходимости измышлять что-то новое, стоит просто жить в соответствии с заповедями Евангелия. Тогда общество начнет работать не на саморазрушение, а на созидание.

А еще мы все ждем, что нам изменят жизнь. Что придет кто-то светлый и сильный — и сделает всё за нас. Это не совсем верно. Мы сами должны измениться к лучшему. Никто не поможет, если мы останемся в той духовной грязи, где оказались сейчас».

После публикации множество читателей обратились в редакцию со словами благодарности для отца Георгия и просьбой поделиться его контактами, рассказать, как помочь его подопечным. Накануне Рождества мы связались с батюшкой, чтобы узнать, как дела у него и четвероногих подопечных, а заодно попросить его поделиться своими размышлениями и пожеланиями к светлому празднику.

— Спасибо, от статьи, безусловно, был толк, — улыбается отец Георгий. — Отозвались хорошие люди и очень помогли маленькому моему зверинцу. Слава Богу, все мои котики довольны, здоровы и, благодаря тому, что нам передали много корма, весьма упитаны. Радуются и веселятся в канун Рождества.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для многих праздник стал очередным выходным днем или поводом накрыть застолье. Мы просим отца Георгия напомнить об истинном смысле рождественских дней:

— Давайте вспомним, почему Сын Божий должен был прийти на Землю? Из Ветхого Завета мы знаем, что последним и любимым созданием Бога на Земле был человек, созданный по Божьему образу и подобию. Он был задуман ангелом, помещенным в телесную оболочку.

Но первые люди не выдержали искушения и отошли от Бога. Вместо добра стали творить зло. И Бог обещал послать мессию-избавителя, чтобы спасти человечество от греха, дать людям возможность вернуться к их ангельской сути.

С того времени человечество ожидало своего спасителя. Шли годы, менялись государства и правители, но для Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день.

И вот долгожданное время пришло: великий Бог-творец пришел на нашу маленькую Землю. И пришел тихо — без раскатов грома и вспышек молнии — а родился человеческим младенцем, маленьким и беззащитным. Родился не в королевском дворце, не в столице цивилизации — Риме, а в провинциальной Палестине. И даже не в доме, а в пещере на окраине Вифлеема.

И первыми свидетелями пришествия на Землю Сына Божьего стали домашние животные: овечки и козочки, теленок и ослик. И теплая кошечка согревала лежащего в яслях на соломе живого Бога. А в небесах светила мирная рождественская звезда. Тихая, святая ночь — Христос родился, Бог явился…

Мы тут же уточняем, правда ли — про кошечку. Отец Георгий улыбается:

— Есть такая легенда, что ту кошечку погладила по голове святая Богородица, и с тех пор у многих кошек можно увидеть на мордочке букву «М» — символ Божьей Матери.

И добавляет:

— Не зря говорят: «Если хочешь научиться любви — заведи дома кошку». Она сама умеет любить — и любви научит. Помогайте слабым, беззащитным, тем, кто нуждается в нашей помощи, и в праздники, и в будни — это долг не только христиан, но и каждого, кто просто считает себя человеком.



Фото из личного архива батюшки

Мы спрашиваем у отца Георгия, как переживать трудные времена, оставаясь человеком и не унывая:

— Тому, кто по сути своей христианин, хоть и не декларирует это, достаточно просто: нужно следовать тому, что написано в Святом Писании, ничего другого не требуется. Там написано всё — на все времена существования человечества, — рассуждает батюшка. — А тем, кто в Бога, к сожалению, не верит, нужно слушать голос совести. Совесть дана Богом каждому человеку — другое дело, что совесть можно усыпить, продать, пропить. Тогда люди и творят зло.

Говорят, если Бог любит человека, он посылает ему испытания. И то, что будет дальше, зависит от того, как он эти испытания пройдет — озлобившись, разрушая всё вокруг себя, или оставшись человеком духовным. То испытание, что послано Беларуси, дано нам для того, чтобы мы проявили себя как люди. Чтобы мы показали, что такое человечность.

А что до уныния… Помните, что уныние — грех не из мелких. Каждому из нас нужно надеяться на милость Божью, просить о ней в молитвах и продолжать делать добрые дела.

Я надеюсь, что этот год нашей жизни станет годом созидания, любви и добра. С праздником, дорогие христиане!

Кстати, если вы хотите научиться любить и готовы, по настоянию отца Георгия, завести дома кошку, мы можем вам с этим помочь:

За несколько дней до того, как Ольга Хижинкова вышла на свободу, ее муж подобрал у подъезда маленькую кошку — не смог пройти мимо чужой беды даже в тот момент, когда самому было непросто.

Малышку назвали Полиной, и сейчас она живет на передержке в семье Ольги и ее супруга.





Она осмотрена у ветеринара и приучена к лотку, ей около пяти месяцев. Ребята ищут для Полины ответственного и доброго хозяина.





Кошечка очень ласковая и смешная: просится на руки и на колени к каждому, кто приходит в дом. Заглядывает в глаза, мгновенно считывает настроение и ситуацию, пытается вступить в разговор.









Очень умная: знает, как вести себя, чтобы все влюбились, никогда не навязывается, мудро и терпеливо относится к другим животным. Не кошка, а чистая любовь.

Телефон для связи: +375291511725 — Иван