Три блюда, которые сделают ваш рождественский ужин незабываемым. Рецепты от шеф-повара

Если в это Рождество вам хочется, чтобы по дому разносились ароматные запахи, а на столе стояло вкуснейшее угощение для гостей, мы подготовили для вас три рецепта. Отобраны они шеф-поваром, а справиться может каждый. Держите инструкцию — и счастливого вам Рождества!
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Рождественский гусь (или утка) с яблоками и апельсинами
Ингредиенты:
1 гусь (или утка) опаленный и ощипанный — около 3 кг;
соль и перец по вкусу;
4−5 кисло-сладких яблок с плотной мякотью;
2 крупных апельсина;
1 средняя луковица;
1−2 веточки розмарина;
2−3 ст.л. темного соевого соуса.
Как готовим?
Гуся натираем смесью соли и перца изнутри и снаружи.
Луковицу разрезаем на 2−4 части, берем 2 четвертинки апельсина и 2 четвертинки яблока и кладем внутрь гуся вместе с розмарином. Закалываем брюшко зубочистками. Ножки по возможности связываем бечевкой. Кладем в противень.
Наливаем в форму с гусем кипяток на толщину пальца, ставим в предварительно разогретую до 220 градусов духовку. Запекаем 30 минут. Затем накрываем фольгой, снижаем температуру до 180 градусов и печем гуся до готовности. Время запекания для гуся и утки считается следующим образом: по 45 минут на каждый 1 кг веса плюс еще 30 минут сверху. То есть гусь на 3 кг будет готовиться 2 часа 45 минут.
За 25 минут до готовности снимаем фольгу и начинаем смазывать гуся соевым соусом для более румяной корочки. В этот же момент кладем в форму нарезанные яблоки и оставшиеся полтора апельсина.
Доводим до полной готовности. Готовому гусю даем постоять 10 минут, затем подаем вместе с яблоками.
Салат с рисом, сельдереем и икрой минтая
Ингредиенты на 4 порции:
80 г салатного микса;
2 небольших огурца;
2 стебля сельдерея;
1 крупный помидор;
75 г риса;
4 перепелиных яйца;
Заправка:
75 г майонеза;
100 г икры минтая;
соль по вкусу.
Как готовим?
Рис отвариваем до готовности.
Огурец и сельдерей нарезаем мелкими кубиками. У томатов убираем семена и жидкость, мякоть нарезаем соразмерно кусочкам огурца. Мелко режем салатный микс.
Для заправки майонез соединяем с 70 г икры, солим по вкусу и перемешиваем.
Соединяем отваренный рис с нарезанными овощами и салатным миксом. Добавляем заправку и перемешиваем.
Подаем, декорировав оставшейся икрой и половинками перепелиных яиц (если подача предполагается не порционной, а в общем салатнике, яйца имеет смысл нарезать и смешать с остальными ингредиентами).
Шампиньоны в медовом маринаде
Ингредиенты на 4−6 порций:
600 г шампиньонов;
90 мл растительного масла;
60 мл яблочного уксуса;
1 ст.л. меда;
3 зубчика чеснока;
половинка острого перчика или 1/8 ч.л. молотого красного перца;
пара веточек тимьяна;
¾ ч.л. соли;
½ ч.л. черного молотого перца;
маленький пучок петрушки.
Как готовим?
Мелко рубим чеснок и перец.
Шампиньоны обжариваем в сотейнике на сильном огне на 30 г масла примерно в течение 3−5 минут. Выключаем.
Смешиваем остальные ингредиенты для маринада. Ставим на огонь и доводим до кипения. выключаем и вливаем в сотейник с грибами. Накрываем крышкой и ставим в холодильник или на холодный балкон до полного остывания.
В холодные грибы добавляем нарубленную зелень петрушки и перемешиваем.