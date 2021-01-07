ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Три блюда, которые сделают ваш рождественский ужин незабываемым. Рецепты от шеф-повара

07.01.2021 09:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Если в это Рождество вам хочется, чтобы по дому разносились ароматные запахи, а на столе стояло вкуснейшее угощение для гостей, мы подготовили для вас три рецепта. Отобраны они шеф-поваром, а справиться может каждый. Держите инструкцию — и счастливого вам Рождества!


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Рождественский гусь (или утка) с яблоками и апельсинами


Ингредиенты:

  • 1 гусь (или утка) опаленный и ощипанный — около 3 кг;
  • соль и перец по вкусу;
  • 4−5 кисло-сладких яблок с плотной мякотью;
  • 2 крупных апельсина;
  • 1 средняя луковица;
  • 1−2 веточки розмарина;
  • 2−3 ст.л. темного соевого соуса.

Как готовим?

  1. Гуся натираем смесью соли и перца изнутри и снаружи.
  2. Луковицу разрезаем на 2−4 части, берем 2 четвертинки апельсина и 2 четвертинки яблока и кладем внутрь гуся вместе с розмарином. Закалываем брюшко зубочистками. Ножки по возможности связываем бечевкой. Кладем в противень.
  3. Наливаем в форму с гусем кипяток на толщину пальца, ставим в предварительно разогретую до 220 градусов духовку. Запекаем 30 минут. Затем накрываем фольгой, снижаем температуру до 180 градусов и печем гуся до готовности. Время запекания для гуся и утки считается следующим образом: по 45 минут на каждый 1 кг веса плюс еще 30 минут сверху. То есть гусь на 3 кг будет готовиться 2 часа 45 минут.
  4. За 25 минут до готовности снимаем фольгу и начинаем смазывать гуся соевым соусом для более румяной корочки. В этот же момент кладем в форму нарезанные яблоки и оставшиеся полтора апельсина.
  5. Доводим до полной готовности. Готовому гусю даем постоять 10 минут, затем подаем вместе с яблоками.

Салат с рисом, сельдереем и икрой минтая


Ингредиенты на 4 порции:

  • 80 г салатного микса;
  • 2 небольших огурца;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 1 крупный помидор;
  • 75 г риса;
  • 4 перепелиных яйца;

Заправка:

  • 75 г майонеза;
  • 100 г икры минтая;
  • соль по вкусу.

Как готовим?

  1. Рис отвариваем до готовности.
  2. Огурец и сельдерей нарезаем мелкими кубиками. У томатов убираем семена и жидкость, мякоть нарезаем соразмерно кусочкам огурца. Мелко режем салатный микс.
  3. Для заправки майонез соединяем с 70 г икры, солим по вкусу и перемешиваем.
  4. Соединяем отваренный рис с нарезанными овощами и салатным миксом. Добавляем заправку и перемешиваем.
  5. Подаем, декорировав оставшейся икрой и половинками перепелиных яиц (если подача предполагается не порционной, а в общем салатнике, яйца имеет смысл нарезать и смешать с остальными ингредиентами).

Шампиньоны в медовом маринаде


Ингредиенты на 4−6 порций:

  • 600 г шампиньонов;
  • 90 мл растительного масла;
  • 60 мл яблочного уксуса;
  • 1 ст.л. меда;
  • 3 зубчика чеснока;
  • половинка острого перчика или 1/8 ч.л. молотого красного перца;
  • пара веточек тимьяна;
  • ¾ ч.л. соли;
  • ½ ч.л. черного молотого перца;
  • маленький пучок петрушки.

Как готовим?

  1. Мелко рубим чеснок и перец.
  2. Шампиньоны обжариваем в сотейнике на сильном огне на 30 г масла примерно в течение 3−5 минут. Выключаем.
  3. Смешиваем остальные ингредиенты для маринада. Ставим на огонь и доводим до кипения. выключаем и вливаем в сотейник с грибами. Накрываем крышкой и ставим в холодильник или на холодный балкон до полного остывания.
  4. В холодные грибы добавляем нарубленную зелень петрушки и перемешиваем.
  5. Подаем как закуску.

Больше рецептов праздничных закусок:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если в это Рождество вам хочется, чтобы по дому разносились ароматные запахи, а на столе стояло вкуснейшее угощение для гостей, мы подготовили для вас три рецепта....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пісаць жонцы ў турму — гэта цяжкае пакаранне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика