Три блюда, которые сделают ваш рождественский ужин незабываемым. Рецепты от шеф-повара

Источник материала: Tut.by

Если в это Рождество вам хочется, чтобы по дому разносились ароматные запахи, а на столе стояло вкуснейшее угощение для гостей, мы подготовили для вас три рецепта. Отобраны они шеф-поваром, а справиться может каждый. Держите инструкцию — и счастливого вам Рождества!



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Рождественский гусь (или утка) с яблоками и апельсинами





Ингредиенты: 1 гусь (или утка) опаленный и ощипанный — около 3 кг;

соль и перец по вкусу;

4−5 кисло-сладких яблок с плотной мякотью;

2 крупных апельсина;

1 средняя луковица;

1−2 веточки розмарина;

2−3 ст.л. темного соевого соуса.

Как готовим?

Гуся натираем смесью соли и перца изнутри и снаружи. Луковицу разрезаем на 2−4 части, берем 2 четвертинки апельсина и 2 четвертинки яблока и кладем внутрь гуся вместе с розмарином. Закалываем брюшко зубочистками. Ножки по возможности связываем бечевкой. Кладем в противень. Наливаем в форму с гусем кипяток на толщину пальца, ставим в предварительно разогретую до 220 градусов духовку. Запекаем 30 минут. Затем накрываем фольгой, снижаем температуру до 180 градусов и печем гуся до готовности. Время запекания для гуся и утки считается следующим образом: по 45 минут на каждый 1 кг веса плюс еще 30 минут сверху. То есть гусь на 3 кг будет готовиться 2 часа 45 минут. За 25 минут до готовности снимаем фольгу и начинаем смазывать гуся соевым соусом для более румяной корочки. В этот же момент кладем в форму нарезанные яблоки и оставшиеся полтора апельсина. Доводим до полной готовности. Готовому гусю даем постоять 10 минут, затем подаем вместе с яблоками.

Салат с рисом, сельдереем и икрой минтая





Ингредиенты на 4 порции: 80 г салатного микса;

2 небольших огурца;

2 стебля сельдерея;

1 крупный помидор;

75 г риса;

4 перепелиных яйца; Заправка: 75 г майонеза;

100 г икры минтая;

соль по вкусу.

Как готовим?

Рис отвариваем до готовности. Огурец и сельдерей нарезаем мелкими кубиками. У томатов убираем семена и жидкость, мякоть нарезаем соразмерно кусочкам огурца. Мелко режем салатный микс. Для заправки майонез соединяем с 70 г икры, солим по вкусу и перемешиваем. Соединяем отваренный рис с нарезанными овощами и салатным миксом. Добавляем заправку и перемешиваем. Подаем, декорировав оставшейся икрой и половинками перепелиных яиц (если подача предполагается не порционной, а в общем салатнике, яйца имеет смысл нарезать и смешать с остальными ингредиентами).

Шампиньоны в медовом маринаде





Ингредиенты на 4−6 порций: 600 г шампиньонов;

90 мл растительного масла;

60 мл яблочного уксуса;

1 ст.л. меда;

3 зубчика чеснока;

половинка острого перчика или 1/8 ч.л. молотого красного перца;

пара веточек тимьяна;

¾ ч.л. соли;

½ ч.л. черного молотого перца;

маленький пучок петрушки.

Как готовим?

Мелко рубим чеснок и перец. Шампиньоны обжариваем в сотейнике на сильном огне на 30 г масла примерно в течение 3−5 минут. Выключаем. Смешиваем остальные ингредиенты для маринада. Ставим на огонь и доводим до кипения. выключаем и вливаем в сотейник с грибами. Накрываем крышкой и ставим в холодильник или на холодный балкон до полного остывания. В холодные грибы добавляем нарубленную зелень петрушки и перемешиваем. Подаем как закуску.

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