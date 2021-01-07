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Звёзды, которые стали родителями в 2020 году

07.01.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звёзды, которые стали родителями в 2020 году

2020 год был полон событий. Чего стоит вирус Covid-19 и все меры, которые были приняты из-за пандемии. Но для некоторых звезд российской эстрады этот год запомнился пополнением в семье. Эти российские знаменитости стали родителями в 2020 году.

Кинопродюсер и телеведущий Михаил Ширвиндт в 62 года стал в один год и дедом, и отцом. У него родился третий ребёнок и два внука.  


59-летний Константин Эрнст стал папой в четвертый раз. 


Телеведущая и звезда Comedy Club Марина Кравец стала мамой доченьки Вероники.  


Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали родителями второго совместного ребёнка, которого выносила суррогатная мать.  


75-летний юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз.


Данила Козловский и Ольга Зуева в марте объявили о рождении дочери.



Актриса Александра Бортич впервые стала мамой. 

У Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился первый совместный ребёнок. Актёр стал отцом в пятый раз. 


Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями второго сына. Знаменитости говорят, что хотят ещё много детей. 


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2020 год был полон событий. Чего стоит вирус Covid-19 и все меры, которые были приняты из-за пандемии. Но для некоторых звезд российской эстрады этот год запомнился...
 
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