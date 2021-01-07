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Звёзды, которые стали родителями в 2020 году
Источник материала: ОНТ
2020 год был полон событий. Чего стоит вирус Covid-19 и все меры, которые были приняты из-за пандемии. Но для некоторых звезд российской эстрады этот год запомнился пополнением в семье. Эти российские знаменитости стали родителями в 2020 году.
Кинопродюсер и телеведущий Михаил Ширвиндт в 62 года стал в один год и дедом, и отцом. У него родился третий ребёнок и два внука.
59-летний Константин Эрнст стал папой в четвертый раз.
Телеведущая и звезда Comedy Club Марина Кравец стала мамой доченьки Вероники.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали родителями второго совместного ребёнка, которого выносила суррогатная мать.
75-летний юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз.
Актриса Александра Бортич впервые стала мамой.
У Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился первый совместный ребёнок. Актёр стал отцом в пятый раз.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями второго сына. Знаменитости говорят, что хотят ещё много детей.
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2020 год был полон событий. Чего стоит вирус Covid-19 и все меры, которые были приняты из-за пандемии. Но для некоторых звезд российской эстрады этот год запомнился...
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