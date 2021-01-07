Звёзды, которые стали родителями в 2020 году

Источник материала: ОНТ

2020 год был полон событий. Чего стоит вирус Covid-19 и все меры, которые были приняты из-за пандемии. Но для некоторых звезд российской эстрады этот год запомнился пополнением в семье. Эти российские знаменитости стали родителями в 2020 году.

Кинопродюсер и телеведущий Михаил Ширвиндт в 62 года стал в один год и дедом, и отцом. У него родился третий ребёнок и два внука.





59-летний Константин Эрнст стал папой в четвертый раз.





Телеведущая и звезда Comedy Club Марина Кравец стала мамой доченьки Вероники.





Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали родителями второго совместного ребёнка, которого выносила суррогатная мать.





75-летний юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз.



Данила Козловский и Ольга Зуева в марте объявили о рождении дочери.









Актриса Александра Бортич впервые стала мамой.

У Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился первый совместный ребёнок. Актёр стал отцом в пятый раз.





Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями второго сына. Знаменитости говорят, что хотят ещё много детей.





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