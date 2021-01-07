Беларусь отмечает Рождество Христово

Источник материала: ОНТ

Православный мир отмечает сегодня один из главных праздников в церковном календаре: Рождество Христово! День светлый и особый для миллионов верующих. Он связан с важным библейским событием – явлением в мир Спасителя.

Праздник начался накануне со Святого вечера. Это традиционно время собраться в кругу самых близких. А затем в совместной молитве верующие встречали Рождество в храмах. Божественные литургии начались ровно в полночь. В Свято-Духовом кафедральном соборе службу возглавил Предстоятель Белорусской Православной Церкви – Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.

Православная – самая многочисленная конфессия Беларуси. С Рождеством Христовым верующих поздравил Президент. Отметив, что этот праздник наполняет глубинным смыслом историю существования человечества на Земле и ежегодно напоминает о любви к ближнему, величайшей ценности добра и милосердия. А простое общение с родными в эти светлые дни согревает нас теплом семейного очага и укрепляет веру в будущее. Александр Лукашенко пожелал соотечественникам взаимопонимания и любви, счастья, мира и благополучия.

Двери храмов сегодня открыты весь день – до вечерней Рождественской службы. Затем верующие будут праздновать Каляды – до самого Крещения. В эти дни принято ходить в гости, делать и получать подарки и, конечно, не забывать про добрые дела. Не следует пренебрегать и мерами личной гигиены: Минздрав напоминает о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

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