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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
По итогам трехдневки вырос:
Четыре другие валюты упали:
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год —
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Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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