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Что произошло с валютой

07.01.2021 09:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что произошло с валютой
Фото ru.freepik.com

По итогам трехдневки вырос:

  • злотый — на 0,027 пункта (с 6,9893 до 7,0163 белорусского рубля за 10 злотых);

Четыре другие валюты упали:

  • евро — на 0,0032 пункта (с 3,168 до 3,1648 белорусского рубля);
  • доллар — на 0,0134 пункта (с 2,5789 до 2,5655 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0018 пункта (с 3,4871 до 3,4853 белорусского рубля за 100 российских);
  • гривна — на 0,0587 пункта (с 9,1236 до 9,0649 белорусского рубля за 100 гривен).

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
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